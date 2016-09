Ivanić: Za smirivanje tenzija neophodno učiniti prvi korak

Član Predsjedništva BiH Mladen Ivanić, u intervjuu za „Dnevni avaz”, kaže da je za smirivanje podignutih tenzija u BiH neophodno učiniti prvi korak, a o čemu je riječ, kaže, “vidjet će se narednih dana”.

Kada je u pitanju eventualna odgoda referenduma najavljenog u entitetu Republika Srpska (RS), Ivanić kaže da takvu odluku može donijeti samo Narodna skupština RS.

Upitan hoće li u RS biti održan referendum ako Ustavni sad BiH prihvati zahtjev NSRS za preispitivanje odluke o 9. januaru, Ivanić smatra da će se u tom slučaju desiti nova situacija, ali jedini odgovor na to može dati NSRS, koja je i raspisala referendum.

– Evidentno je da bi se time znatno smanjile tenzije koje su dignute tom odlukom o pokušaju osporavanja Dana RS. A da li je to dovoljno da se referendum otkaže, nisam siguran. Vjerovatno bi referendum time dobio drugi karakter – rekao je on.

Komentirajući kako relaksirati situaciju i stanje podignutih tenzija u BiH i je li ona uvjetovana i izbornom kampanjom, Ivanić navodi da ona jeste uticala na određen način, ali ne u potpunosti.

– Vidite da iza ove retorike stoji i velika razlika u političkim koncepcijama kako BiH treba da izgleda. Mislim da je referendum priča koja je nametnuta i da je bilo nepotrebno osporavanje 9. januara. Bila je to nepotrebna provokacija RS, ako tako mogu reći. Nažalost, sva ova retorika što se događa nije vezana toliko uz izbore, a to je ono što me brine, koliko su u pitanju suštinske razlike. Nema BiH bez kompromisa. I zato svi koji prave politiku u smislu „ili sam ja pobjednik il iništa”, najviše ruše BiH – rekao je.

Iz Brisela stižu pozitivne vijesti o mogućoj pozitivnoj ocjeni aplikacije za članstvo u EU, a Ivanić smatra da je BiH to zaslužila i nada se da će upitnik biti tema kojom ćemo se baviti narednih godinu, godinu i po dana, i da će nas odvojiti od nepotrebnih emotivnih sukoba oko stvari “za koje se zna da ne možemo imati isti stav”.

Autor: Fena