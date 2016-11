Ivanić: Problem u BiH je nestabilnost u FBiH

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić ocijenio je da uzrok nestabilnosti u BiH nije Republika Srpska već nestabilnost u Federaciji BiH.

Ivanić je sinoć za Radio-televiziju Republike Srpske rekao da u Srpskoj postoji vlast koja ima punu snagu i koja funkcioniše, te da je i srpska struktura u institucijama BiH potpuno jedinstvena.

On smatra i da će svjedočenje lidera Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića u sudu u Prištini biti “dodatni točkić” nestabilnosti koja duže vrijeme postoji u FBiH.

“Očito je da će nakon tog svjedočenja biti turbulencija u FBiH. Biće zanimljivo kako će se tamo na to reagovati. Ovih dana sigurno će reagovati i SDA, koja je osudila njegov nastup, a kakve će biti implikacije i posljedice, vidjećemo”, naveo je Ivanić i dodao da je i ranije bilo teških riječi između bošnjačkih političara.

Kada je riječ o efektima Radončićevog svjedočenja na stabilnost institucija BiH, Ivanić smatra da će one ostati iste, kao i da će se većina u njima sklapati od slučaja do slučaja, od teme do teme.

Prema njegovim riječima, aktuelni sastav Predsjedništva BiH može napraviti iskorak u jednom – da se ne bavi ustavnim temama o kojima se ne slažu, te da ne otvaraju sukobe već da pokušaju razgovarati o stvarima o kojima se slažu.

Ivanić je naveo da se tako može mijenjati slika o BiH i privući investitori, uz ocjenu da je negativan imidž ključni problem zašto nema ekonomskog razvoja BiH.

On je naveo da je prve godine mandata sadašnjeg Predsjedništva dobro krenulo, ali da je došlo do promjene unutar bošnjačke političke strukture, što je dovelo i do toga da se u Sarajevu ne dešava nešto posebno pozitivno.

Ivanić je podsjetio na seriju negativnih događaja u BiH, koje su počele prošlogodišnjim napadom na premijera Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima, zatim otkazivanje posjete predsjednika Srbije Tomislava Nikolića zbog hapšenja Nasera Orića, do dešavanja u vezi sa popisom, gdje se dogodilo preglasavanje, pa do priče o Danu Republike Srpske, koju je nepotrebno pokrenuo Bakir Izetbegović.

Srpski član Predsjedništva BiH naglasio je da Republiku Srpsku nikada nije ostavljao po strani, već da je uvijek vodio računa o njenim interesima, te je poručio da se, dok je on u mandatu, neće donijeti nijedna štetna odluka po Srpsku.

“Neću odustati od svog koncepta, a to je da nema promjene Ustava, jer o njemu ne možemo isto misliti i ako tu temu otvorimo, odmah imamo tri slike BiH”, naglasio je Ivanić i dodao da nema ni promjene Dejtonskog sporazuma niti promjena nadležnosti, već da treba živjeti u tom okviru i u njemu napraviti određen iskorak.

Ivanić 18. novembra preuzima predsjedavanje Predsjedništvom BiH.

Autor: Srna