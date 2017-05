Ivanić: Neće doći do otcjepljenja Republike Srpske, ali ‘razumijem’ Dodika… O čemu drugom da priča?!

Neće doći do otcjepljenja Republike Srpske, poručio je predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić u razgovoru za N1.

On je kazao da takav scenario nije realan, ali i da “razumije” Milorada Dodika, predsjednika entiteta Republika Srpska, koja nema o čemu drugom da priča.

– Neće doći do otcjepljenja Republike Srpske. Ima ljudi koji u to vjeruju, ali ja znam da to nije realno. Srbija to ne bi podržala zbog Kosova. Jasno je rečeno, nemate podršku. Lijepo to zvuči, o čemu će Dodik više pričati? Ja ga razumijem. Dok god pije vode, o čemu drugom da priča? O investicijama kojih nema. Ali moram reći i da neće biti Bosne i Hercegovine bez entiteta. Ko će mijenjati Ustav, mi sami to ne možemo dogovoriti – kazao je Ivanić.

Prema njegovom mišljenju, Hrvati imaju pravo da izaberu svoje predstavnike u vlasti. Potrebno je, naglasio je, pronaći mehanizam da im to bude garantovano.

– Mislim da Hrvati imaju pravo da izaberu svoje predstavnike i mora se naći mehanizam kako da im to bude garantovano. Ja sam najmanje zainteresovan za treći entitet, rekao sam to hiljadu puta. Ako imate problem izbora, a imate, onda je red da oni koji kažu da to nije dobro – ponude rješenje – kazao je Ivanić u intervjuu u emisiji “Tačka na 7” koja je na programu danas od 17.00 sati.

Autor: N1