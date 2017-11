Ivanić: “Ne bih podržao referendum o nezavisnosti RS-a, ali ne znam šta bi se moglo desiti za 20 godina”

Mladen Ivanić, član Predsjedništva BiH iz reda srpskog naroda, kaže u ekskluzivnom intervjuu za “Deutsche Welle” da ne bi podržao referendum o nezavisnosti bh. entiteta RS.

Na konkretno pitanje da li bi podržao referendum o nezavisnosti bh. entiteta Republike Srpske, Mladen Ivanić, srpski član Predsjedništva BiH je rekao: “Ne bih”.

“U ovom trenutku mi se ne možemo sami dogovoriti. U ovom trenutku ne postoji ni jedna međunarodna snaga koja bi iza toga stajala. Zbog hiljadu razloga. Prva Srbija ne bi stala iza toga zbog Kosova. Postoji samo treći način kako to možete uraditi, a to je ratom. Ja to ne želim i nikada neću ući u rat”, rekao je Ivanić.

Međutim, on dodaje i sljedeće: “Ako ostane ovo varakanje, koje sada imamo, onda ja ne znam šta će se dogoditi za 20 godina. Moja generacija o tim stvarima neće odlučivati i upravo zato mislim da su sve te teme besmislene”, kaže Ivanić.

Govoreći o problemima u BiH Ivaniće je rekao: “Ključni problem BiH je saznanje da ovdje postoje tri različite koncepcije na ovom prostoru. Da bi BiH funkcionisala postoje dvije pretpostavke. Jedna je povjerenje među ljudima, druga lideri spremni na kompromis kojih također nema”, kaže Ivanić.

Kada je riječ o njegovom konceptu za BiH Ivaniće je rekao: Jačati povjerenje između ljudi, izbjegavati stvari koje nas dijele i koje nas vraćaju u prošlost i okrenuti se onome oko čega možemo imati saglasnost a to su prije svega životna pitanja. Ove velike teme za koje znamo da nemamo saglasnost, ja ih uopšte ne bih otvarao jer kako ćemo ih promijeniti, koji je smisao toga”.

Kada je riječ o ekonomskom stanju i privlačenju investicija u BiH Ivanić je rekao da je najveći problem zemlje njen imidž: “Niko ozbiljan pa ni strani ni domaći ne žele ovdje da ulažu jer ne znaju gdje to ide. Ja vam garanutjem da BiH može postati simpatičan modni trend u Evropi, kao što je to nekada bila Slovačka. Osnovna pretpostavka je par pozitivnih vijesti”, kaže Ivanić.

Ivanić se zalaže za to da BiH ostavi prošlost iza sebe jer se oko toga “nećemo dogovoriti”, ali također kaže: “Ja sam 2004. bio u Srebrenici. Nikada ni u doba najvećih kriza nisam vrijeđao žrtve”, kaže on.

Ivanić je za “DW” rekao da dok je on član Predsjedništva BiH neće priznati Kosovo: “Moj politički stav je da način na koji je Kosovo dobilo nezavisnost potpuno je mimo međunarodnih pravnih normi i kao neko ko ima tu mogućnost ja ću tu mogućnost i da koristim – dok sam ja ovdje Kosovo sigurno neće biti priznato. Ako se pojavi neki srpski političar koji bude smatrao da to tako treba sasvim poštujem. Mislim da se život ljudi iz Kosova i iz BiH može olakšati”, piše “Deutsche Welle“…

“Postoji neki osjećaj da će se nekom vrstom političkog pritiska indirektno desiti priznanje. To je nemoguće”, poručuje Ivanić.