Ištvančićev film Sve je bio dobar san o vukovarskom heroju na festivalu u Beču

Dokumentarni film “Sve je bio dobar san”, redatelja Branka Ištvančića, uvršten je u glavni program festivala Ethnocineca 2017 koji će se održati u Beču od 4. do 10. svibnja 2017. Austrijska premijera filma predviđena je u petak 05. svibnja 2017. u prostoru dvorane Kino De France | Saal 1 s početkom u 22 sata.

Potresan, intiman i dirljiv dokumentarac “Sve je bio dobar san” proučava događaje iz vremena početka rata u Hrvatskoj, dolazak mladog francuskog dragovoljca Jean-Michela Nicoliera u Hrvatsku, njegovu borbu, tragiku obrane grada Vukovara kao i mučeničku smrt na Ovčari, a sve kroz vizuru njegove majke Lyliane Fournier. Ona u filmu traga za informacijama kako bi došla do posmrtnih ostataka svojeg sina.

Pokretači ovog značajnog projekta su autor filma Branko Ištvančić i producent Antun Ivanković. Tijekom prošle godine film je prikazivan u digitaliziranim kino dvoranama diljem Hrvatske, izazvao je veliki interes, a pogledalo ga je preko 15000 gledatelja, što je izniman rezultat za jedan domaći dokumentarac. Ovaj autorski dokumentarac koji na drugačiji način promiče istinu i vrijednosti Domovinskog rata snimljen je u produkciji Udruge hrvatskih branitelja dragovoljaca Domovinskog rata, Udruge Dr. Ante Starčević iz Tovarnika, Udruge za audiovizualno stvaralaštvo Artizana iz Zagreba i u koprodukciji sa HRT-om. Projekt je nastajao uz potporu Ministarstva hrvatskih branitelja, Zaklade Adris i Vukovarsko srijemske županije. Na snimanju filma koje je trajalo nekoliko godina sudjelovala je brojna profesionalna filmska ekipa i drugi suradnici koji su doprinijeli realizaciji filma.

Film je premijerno prikazan 17. veljače 2016. godine u prepunoj dvorani kina Europa u Zagrebu, a nakon toga je izazvao neviđen interes u javnosti.

Nakon što je uvršten u deset finalista u konkurenciji za uglednu nagradu URTI Grand Prix for Autor’s Documentary u Francuskoj, film je nagrađen nagradom Grand Prix za najbolji film festivala, Nagradom za najbolju režiju i Nagradom za najbolju glazbu na festivalu Trsat u Rijeci, a na međunarodnom festivalu Beyond the Borders u Grčkoj proglašen je najboljim dokumentarnim filmom. Na prestižnom festivalu dokumentarnog filma IDFA u Amsterdamu film je uvršten u program Docs for Sale, a drugu veliku gledanost film je postigao prilikom emitiranja u prigodnom programu na Dan sjećanja na žrtvu Vukovara, 18. studenog 2016., kada je prikazan u prime time terminu na Prvom programu HRT-a.