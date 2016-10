Ispunjeni su svi uvjeti da se ponište izbori u Srebrenici

Predsjedavajući Predsjedništva BiH Bakir Izetbegović i lider SDA danas je tokom posjete Muzeju žrtava zločina protiv čovječnosti i genocida 1992.-1995. u Sarajevu na pitanje novinara komentirao izbore u Srebrenici odnosno da li će oni biti poništeni.

– Vidjet ćemo da li će doći do toga. Treba da se oni kojima se obrati Duraković o tome očituju, a on tek treba da se obrati. Rano je kazati da do toga neće doći, mada mislim da su ispunjani svi uslovi da do toga dođe, ne možete flagrantno prekršiti propise Izbornog zakona, odvojiti one koji moraju biti uz izborni materijal satima, ugasiti kamere, direktno omogućiti manipulaciju da to tako prođe. Nakon te intervencije Grujić je imao hiljadu glasova više nego čitav srpski blok, nego vijećnici. To su flagrantna kršenja nakon kojih mora biti reakcija. Mi ćemo u tome istrajati do kraja, postoje sudovi u ovoj zemlji, i mi ćemo tu stajati, SDA će stajati uz Durakovića do kraja – kazao je Izetbegović.

On se osvrnuo i na izbore u Stocu.

– Stolac će biti poništeni izbori, mislim da tu članovi CIK-a ulaze u jedan zakonski vakuum, oni su u roku od 14 dana bili obavezni donijeti odluku o ponavljanju izbora tako da ih evo ja s ovog mjesta požurujem da to i urade – naveo je lider SDA.

Autor: Avaz.ba