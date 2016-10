Ispovijest čovjeka koji ima 97 supruga: Ljudi, vjerujte mi, dvije su vam sasvim dovoljne…

Mohammed Bello Abubakar iz Nigerije na vrlo neobičan način provodi Božju volju. On, naime, smatra da njegovo božansko poslanje na Zemlji podrazumijeva što više zakonitih supruga pa se hvali kako ih ima čak 97.

Vremešni 92-godišnji muškarac ipak nije mogao održati svoj životni stil nakon što su ga optužili da je prekršio vjerske zakone u Nigeriji oženivši na desetine žena. Muškarac smije imati maksimalno četiri žene, odredio je nigerijski sud 2008. kad je Abubakar i dobio sudski nalog da se razvede od “viška”, i to u roku od 48 sati, inače će biti kažnjen, piše Jutarnji.hr.

Bello svoj ženidbeni pohod smatra božanskim, pa stoga ne čudi da se oženio 107 puta od čega je deset brakova brzo završilo razvodom. Tvrdoglavi Nigerijac i dalje ne odustaje i kaže da se i dalje namjerava ženiti, piše “Daily Mail”.

Za lokalne novine Vanguard je rekao: “Ono što radim je božanski. To je moj zadatak i nastavit ću ga obavljati do smrti.”

Ipak, da ga Alah nije obavezao na ovu svetu stvar, vjerovatno bi se Abubakar zadovoljio i s dvije gospođe jer kaže: “Imam samo 97 žena, zar je to veliki broj? I dalje ću se ženiti sve dok sam živ. Da je odluka na meni, oženio bih samo dvije žene, to je dovoljno, ali moja misija je božanska.”

Pretpostavlja se da je nadživio mnoge od svoje 185 djece. Žene ga opisuju kao dobrog supruga i oca, ali on upozorava muškarce da ne idu njegovim stopama:

“Želim savjetovati svima koji žele dostići moj broj supruga da to ne rade jer je to suprotno Božjoj volji, to je rat protiv Boga. Muškarac s deset žena bi se srušio i umro, ali meni je moć dao Allah. I zato ih mogu toliko kontrolisati.”

Pogledajte video prilog o njemu nakon sudske odluke iz 2008. godine: