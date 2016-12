Ispovijest bivše narkomanke: Bila sam na žurki s drugaricom, uzela sam tabletu prvi put i od tog trenutka sve je krenulo nizbrdo

Metamfetamin zovu i “kokain za siromašne”, a poznato je da se od ove droge jako brzo fizički propada i ubrzano stari. To je fotografijama na Fejsbuku htjela da pokaže 26-godišnja mama koja je već četiri godine čista.

– Na gornjoj lijevoj sam ja potpuno zavisna, bila sam užasan intravenozni korisnik i kao kod većine, progresivno je išlo na gore. Dole sam ja na dan kada sam uhapšena, 12.6.2012. i igrom slučaja dan kada sam se konačno predala Bogu. Uz božju pomoć završavam fakultet i nadam se da ću jednog dana moći da budem svešteno lice u zatvoru. Imam prelijepu 18-mjesečnu kćerku i svakodnevno se zahvaljujem Bogu što nisam tamo gdje sam nekad bila – napisala je Deža.

Opisala je i kako je počela da konzumira drogu.

– Bila sam na žurki sa drugaricom, uzela sam tabletu prvi put, i zbog stresa i problema kod kuće od tog trenutka sve je krenulo nizbrdo. Uzimala sam po šest tableta na recept svakodnevno. Bila sam čudovište u svakom smislu. Baš me je bilo briga koga povrijeđujem, ništa mi više nije bilo važno. U to vrijeme nisam imala nikoga, ni porodicu – ispričala je.

U decembru 2012. je odlučila da prestane da uzima drogu i to pošto je posjetila svog dedu Riča za njegov rođendan. On joj je tada rekao: “Povrijeđuješ me, Deža“. Shvatila je da mora nešto da promijeni.

Pogledala se u ogledalo i obećala je Riču da će se “skinuti”.

Samo nekoliko sati kasnije je bila uhapšena. Dvije sedmice kasnije njen deda je umro i sada joj je žao što nije dočekao da je vidi u novom izdanju.

Autor: Noizz