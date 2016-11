Islam u BiH ne postaje agresivan, on to nije po prirodi

Hrvatska predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović kazala je da je njenoj zemlji najveća prijetnja nestabilnost BiH. BiH, rekla je Grabar-Kitarović, nije politički emancipirana, te navodi i referendum u RS, ali i uticaj Rusije na RS. Navela je da se u FBiH islam mijenja i postaje sve radikalniji…

Predsjednik DF-a Željko Komšić rekao je da je Grabar-Kitarović djelimično u pravu, kada je riječ o stranim uticajima.

– Naravno da Hrvatska zbog svog oblika osjeća opasnost. Tu mislim na pojačan ruski uticaj, pa čak i na migrantsku krizu – rekao je Komšić gostujući u dnevniku na TV1.

– Postoji opasnost da se jedan uticaj koji dolazi s istoka proširi u nekim dijelovima BiH. Ne slažem se s ocjenom da islam u BiH postaje agresivan, jer on to nije po prirodi. To što ima ljudi koji su krenuli putem agresivnosti, ima ih svuda. To je posao za obavještajne agencije, pa i za IZ BiH, da to, što je strano muslimanima u BiH, odreže i odstrani od naroda. Islam u BiH je tradicionalan već vijekovima. Kada gledate politiku vrha IZ u BiH, nećete naći odobravanje takvih ekstremističkih stavova. Muslimani u BiH su svoji, to je vrsta autohtonog islama, koji je stran u dominantno islamskom svijetu.

U velikim geopolitičkim pričama nama najveća opasnost prijeti od poremećaja koji mogu doći nakon Trampove pobjede u SAD-u, odnosno koliko će prostora ostaviti Rusiji za prodor na Balkan. Oko toga se treba zapitati, koliko je to prijetnja euroatlanskom putu BiH. Stvari nisu jednostavne i naivne i sve što se dešavalo u Crnoj Gori pred izbore nije bezazlena priča.

Ne treba čak potcjenjivati ni opasnost po Vučićev režim u Beogradu, jer Vučić je odabrao kretanje ka EU. Pa čak i Dodik nekim potezima preskače Vučića i ide u direktnu komunikaciju s Moskvom – rekao je Komšić, prenosi Patria.

Autor: Nap.ba