Incidenti u Kataloniji, policija upotrijebila silu (VIDEO)

Referendum o nezavisnosti Katalonije najavljen je za danas u 9 sati po lokalnom vremenu, a na ulicama gradova ove španske pokrajine vlada velika napetost i neizvjesnost.

Na društvenim mrežama objavljeni su brojni snimci: policija počela primjenjivati silu i tjerati građane s glasačkih mjesta te odnositi glasački materijal.

Ovaj događaj u najavi je pratila velika napetost, kako u ovoj pokrajini, tako i u ostalim dijelovima Španije.

Lokalne vlasti sugerisale su građanima da za izvještavanje s birališta i s ulica koriste društvene mreže. Ispričao je to za N1 Kenan Terzić, Bosanac koji živi u Barceloni.

”Glasačima je poručeno da idu s napunjenim mobitelima i da sve snimaju. Ne vjeruju medijskoj manipulaciji i jedini način da se sazna šta se tačno dešava je preko javnih mreža”, ispričao je on.

U nastavku pogledajte snimak s jednog glasačkog mjesta u Kataloniji gdje su zabilježeni incidenti.

Police at Carrer de Pau Claris have taken voting boxes and ballots. Now driving off. They were willing to use force, it turns out. @FT pic.twitter.com/2p5T6o19JF

— Michael Stothard (@MStothard) 1. listopada 2017.