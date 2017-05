Imamo nokaut godine: Kružnim high-kickom protivnika poslao na pod u formi “svijeće”

Ruska ultra bogata mega organizacija ACB je proteklog vikenda u St. Petersburgu održala sovju 61. priredbu.

Gledaoci su u Sibur Areni imali prilike vidjeti nekoliko vrhunskih dvoboja, sjajnih poteza i atraktivnih završetaka.

Ipak, jedan nokaut se ističe naspram ostalih, a ugledni MMAFighting ga je nazvao jednim od najboljih nokauta u dosadašnjoj 2017. Autor spektakularnog kružnog udarca petom u bradu je Arman Ospanov, a borac na drugoj strani je Taichi Nakajima.

Nakon dvoboja Ospanov je otišao na 8-0, a Nakajima na 12-8 u profesionalnoj karijeri.

Pogledajte video:

HOLY SHIT. Spinning hook kick KO by Arman Ospanov against Taichi Nakajima at #ACB61 pic.twitter.com/W2iXJKLqoq

— caposa (@Grabaka_Hitman) 20. svibnja 2017.