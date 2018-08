Imala je ubodnu ranu na leđima, ali kada su je okrenuli svi su ostali u šoku: Doktorica Tukić je bila izmasakrirana

Splitska liječnica Asja Tukić, 61-godišnjakinja čije je beživotno tijelo u lokvi krvi pronađeno u ponedjeljak oko 14 sati u stanu u Ulici kneza Trpimira u Trogiru, ubijena je mučki i brutalno s više uboda nožem. Policija je nakon dojave njenog supruga Željka koji ju je pronašao mrtvu vrlo brzo stigla na mjesto događaja, a kako je nesretna žena ležala na prsima, u prvi je mah bila vidljiva tek jedna ubodna rana na njenim leđima.

No, kad je na mjesto zločina došla ekipa za uviđaj, zamjenica ŽDO-a i patologinja splitske bolnice te kad su fiksirali sve tragove i okrenuli žrtvu, vidjelo se da je 61-godišnjakinja brutalno izbodena po trupu i prsima. Kako doznajemo, na tijelu nije bilo vidljivih ozljeda donjeg dijela tijela i glave, no sve će se detaljno utvrditi kad bude provedena obdukcija. Policija je pronašla jedan veći nož, a još se provjerava je li on dio kuhinjskog inventara ili ga je bezobzirni ubojica donio sa sobom, piše Jutarnji list.

– Dežurni zamjenik Županijskog državnog odvjetništva u Splitu izašao je na mjesto događaja i u suradnji s policijskim službenicima Policijske uprave splitsko-dalmatinske, Sektora kriminalističke policije, i policijskim službenicima Policijske postaje Trogir, proveo očevid na mjestu događaja u stanu u kojem je 6. kolovoza pronađena usmrćena ženska osoba (1957.).

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu provodi izvide tijekom kojeg će biti obavljen vanjski pregled i obdukcija mrtvog tijela radi utvrđenja uzroka smrti, kao i druge dokazne radnje s ciljem pronalaska počinitelja ovog kaznenog djela – službeno je priopćilo Županijsko državno odvjetništvo Split.

Sada nažalost pokojna liječnica Tukić, fizijatrica koja je radila u Splitskim Toplicama u Marmontovoj ulici, u ponedjeljak ujutro je iza 9 sati krenula iz Splita prema Trogiru kako bi očistila apartman iz kojeg su u 10 sati trebali izaći dotadašnji gosti. Desetak minuta prije 11 sati navodno se telefonski čula s jednom prijateljicom.

Što se poslije događalo, zasad nije poznato. Tek kad su novi turisti stigli pred zgradu i htjeli ući u apartman, to nisu mogli jer je nisu mogli dobiti na telefon pa su, navodno, pozvali njezinu kćer koja je, pak, zvala oca i rekla mu da se majka ne javlja. On je potom, oko 13.45 sati došao u stan i zatekao stravičan prizor.

Prema neslužbenim informacijama, u stanu nema vidljivih tragova borbe, ništa od namještaja i ostalih stvari nije srušeno ili razbacano. Njeno tijelo nađeno je na ulazu u spavaću sobu, a nema tragova da se radi o eventualnom seksualnom zločinu jer je sva odjeća na njoj netaknuta, niti jedan dio ne nedostaje i nema tragova pokušaja spolnog odnosa.

Isto tako, policija zasad nije pronašla dokaze da je iz stana bilo što ukradeno, a ulazna blindo vrata stana bila su zatvorena u trenutku kad je suprug pokojne došao do apartmana.

Zasad nema tragova da je netko nasilno ušao u stan što ukazuje da je žrtva očito poznavala ubojicu. Je li on s njom došao odmah u stan ili ga je ona kasnije pustila, trebala bi pokazati istraga. Istražitelji se nadaju da će ovo misteriozno ubojstvo vrlo skoro riješiti i da će im u tome pomoći i snimke nadzornih kamera s obližnjih zgrada i autobusnog kolodvora.

I jučer su zaposlenici splitskih Toplica, susjedi i prijatelji pokojne liječnice bili u šoku i nitko nije mogao vjerovati da je baš ona žrtva bezobzirnog ubojice. Svi za nju imaju samo riječi hvale, ističu kako je bila divna žena i sposobna i uviđavna liječnica koja je uvijek bila na usluzi i pacijentima i svojim kolegama, piše Jutarnji list.

