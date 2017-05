Imala je 300 kilograma i godinama nije vidjela SVOJA KOLJENA: Dvije godine kasnije NIKO JE NE PREPOZNAJE

Zavisnost od hrane dovela je Niki Vebster u nimalo zavidnu situaciju. Ova tridesettrogodišnjakinja ima toliko kilograma da već godinama nije vidjela neke dijelove svog tijela, poput nožnih prstiju i sopstvenih koljena.

U emisiji “Moj život sa trista kila” koja se emituje na kanalu TLC otkrila je kako izgleda život žene koja ima 272 kilograma, piše Žena.rs.

– Moja težina me ubija. Ne mogu sama da se istuširam. Imam samo 33 godine, a cijelo tijelo me boli. Mrzim to. Znam da sam samoj sebi ovo uradila. Hrana je zavisnost koja me ubija – kaže Niki. I zbog toga je morala da otpočne borbu za goli život, koja se kao i kod većine morbidno gojaznih ljudi sastoji od hirurškog smanjenja želuca. A prije toga morala je da smrša 22 kilograma.

Nekada je po sopstvenom priznanju dan počinjala tako što je jela. Dio krivice za njeno stanje snose i njeni roditelji koji su joj hranu pripremali i donoslili u sobu da ne bi morala da silazi niz stepenice. Takođe, dopuštali su joj da jede šta želi iako je hrana polako počela da je ubija.

Otišla je na operaciju i krenula je ljuta borba. Za godinu dana je Niki smršala preko 90 kilograma, ali se nije tu zaustavila. Nakon još nekoliko mjeseci strogog režima ishrane, vaga je pokazala da sada ima zapanjujućih 88 kilograma. To znači da je Niki ukupno izgubila 206 kilograma.

I dalje izgleda mnogo krupnije zbog ogromnog viška kože sa kojim se bori. A uskoro ide i na operaciju zatezanja kože i nada se da će tada njena borba konačno biti gotova, i svijetu će pokazati svoje novo lice.