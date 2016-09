I u narednim danima kiša – pročitajte prognozu do subote

Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo pretežno oblačno vrijeme, a samo ponegdje u zapadnim područjima registrovana je i slaba kiša. Po kotlinama i uz riječne tokove bilo je magle ili niskih oblaka.

Temperature zraka u 8 sati: Bjelašnica 7 stepeni, Goražde 11, Kupres i Ivan Sedlo 12, Sarajevo 14, Bihać 15, Sanski Most 16, Tuzla, Bugojno, Gradača i Drvar 17, Zenica, Livno i Jajce 18, Mostar i Stolac 24 stepena.

Atmosferski tlak je u Sarajevu iznosio 946 milibara, za 4 milibara je viši od normalnog i sporo opada.

Bioprognoza: Relativno nepovoljne biometeorološke prilike uzrokovaće postepeno jačanje tegoba kod meteoropata i hroničnih bolesnika. Moguće su reakcije na vrijeme poput glavobolje, reumatskih bolova, bolova na mjestima ozljeda, nervoze. Osjet hladnoće će biti izraženiji, osobito u jutarnjim i večernjim satima.

Danas se u Bosni i Hercegovini očekuje pretežno oblačno vrijeme. Kiša i slabi lokalni pljuskovi se očekuju od sredine dana prema večernjim satima u većem dijelu zemlje. Padavine se ne očekuju u sjevernim područjima Bosne. Vjetar umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini umjerena bura, prije podne i sa jakim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 18 i 25 stepeni.

U Sarajevu pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana i sa slabom kišom. Najviša dnevna temperatura zraka oko 20 stepeni.

Četvrtak: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana sa kišom i pljuskovima. Vjetar slab do umjerene jačine istočnog i sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 8 i 13, na jugu zemlje od 14 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka između 20 i 26, na jugu do 28 stepeni.

Petak: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana prema večernjim satima sa kišom i pljuskovima. U Hercegovini, zapadnim i centralnim područjima Bosne moguća je i grmljavina. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu zemlje od 14 do 18, a najviša dnevna temperatura zraka između 22 i 27 stepeni.

Subota: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. U poslije podnevnim satima slabi pljuskovi su mogući u istočnim područjima zemlje. Vjetar slab do umjerene jačine sjeveroistočnog smjera. Jutarnja temperatura zraka između 9 i 14, na jugu zemlje od 14 do 17, a najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27 stepeni, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Autor: Radiosarajevo.ba