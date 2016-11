I narednih dana visoke temperature

U većem dijelu Bosne i Hercegovine danas će preovladavati sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab do umjeren, južni i jugoistočni. Dnevne temperature kretat će se od 13 do 20 stepeni.

U utorak će biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne bit će magle ili sumaglice. Jutarnje temperature iznosit će od 4 do 10, na jugu od 9 do 13, a dnevne od 14 do 20 stepeni.

U srijedu će biti pretežno sunčano. U jutarnjim satima po kotlinama Bosne sa maglom ili sumaglicom. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 13 do 19 stepeni.

U četvratk će biti pretežno sunčano. Tokom poslijepodneva ili u večernjim satima naoblačenje će doći sa zapada. Jutarnje temperature kretat će se od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 13 do 19 stepeni.

U petak će biti pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. U Posavini i na sjeveroistoku Bosne, uglavnom, bez padavina. Jutarnje temperature od 3 do 9, na jugu od 8 do 12, a dnevne od 12 do 18 stepeni, saopćeno je iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.