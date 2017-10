I naredne sedmice u BiH natprosječno toplo i sunčano

U Bosni i Hercegovini sutra će biti pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, uz dnevnu temperaturu vazduha do 28 stepeni celzija.

Jutro će biti svježe i pretežno vedro, a oko rijeka i po kotlinama na sjeveru i istoku ponegdje maglovito.

Tokom dana bit će pretežno sunčano i prijatno toplo vrijeme, uz prolazno povećanje oblačnosti na jugu i istoku.

Jutarnja temperatura vazduha bit će od četiri do 10, na jugu do 14 stepeni. Najviša dnevna temperatura vazduha bit će od 21 do 26, na jugu do 28, u višim predjelima od 18 stepeni.

I u utorak, srijedu i četvrtak, 17, 18. i 19. oktobra, bit će natprosječno toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost u prijepodnevnim satima.

Očekivana dnevna temperatura naredne sedmice bit će od 21 do 26, na jugu do 28 stepeni celzija, a u višim krajevima od 17 stepeni.

Temperatura vazduha danas u 14 sati: Bjelašnica 9 stepeni, Rudo 15, Višegrad i Foča 16, Kalinovik i Sarajevo 17, Bugojno 18, Srebrenica 19, Sokolac i Han Pijesak 20, Bosanski Novi, Šipovo, Prijedor i Zvornik 21, Gacko i Tuzla 22, Doboj, Mrkonjić Grad, Banja Luka, Bijeljina i Livno 23, Trebinje 25, a Mostar 26 stepeni celzija.

Autor: Srna