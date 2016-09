I danas će biti kiše: A evo kakvo će vrijeme biti za vikend

Jutros je u većem dijelu zemlje pretežno sunčano. Na sjeveru i sjeveroistoku Bosne je oblačno sa pljuskovima. U Bosni po kotlinama ima magle.

Temperature zraka izmjerene u 8 sati (°C): Bjelašnica i Kupres 9; Ivan Sedlo i Livno 11; Bugojno 12; Drvar 13; Bihać, Jajce, Sarajevo, Zenica i Srebrenica 14; Goražde, Sanski Most i Tuzla 15; Banja Luka i Prijedor 16; Gradačac i Doboj 17; Bijeljina i Trebinje 18; Mostar 19; Neum 21°C.

Atmosferski pritisak u Sarajevu iznosi 945 hPa i ne mijenja se.

Bioprognoza: Nastavlja se razdoblje povoljnijih biometeoroloških prilika, a opšta slika u cijeloj zemlji dodatno će se popraviti. Tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata djelimično će se umanjiti. Moguće je da mjestimični poslijepodnevni pljuskovi pokvare ugođaj.

Danas u Bosni i Hercegovini nestabilno vrijeme. Jači razvoj oblačnosti će usloviti pljuskove i grmljavinu u većem dijelu zemlje. Vjetar slab sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka većinom između 24 i 29°C, na jugu zemlje do 32°C.

U Sarajevu prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Više oblačnosti u drugoj polovini dana kada je moguć i pljusak kiše. Najviša dnevna temperatura zraka oko 26°C, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.

Četvrtak: U Bosni i Hercegovini će preovladavati sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Poslije podne će biti slabih lokalnih pljuskova u zapadnim, centralnim i istočnim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C, na jugu zemlje od 16 do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 25 i 31°C.

Petak: U Bosni i Hercegovini prije podne malo do umjereno oblačno vrijeme. U drugoj polovini dana se očekuje jače naoblačenje sa juga koje će u noći na subotu usloviti pljuskove. Vjetar slab do umjerne jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje od 17 do 20°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 26 i 31°C.

Subota: U Bosni i Hercegovini pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa pljuskovima. Grmljavina je moguća u Hercegovini. Vjetar prije podne umjerne jačine zapadnog i jugozapadnog smjera. U drugoj polovini dana se očekuje promjena smjera vjetra na sjeveroistok i istok. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 13 i 18°C, na jugu zemlje od 18 do 22°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 26°C.

Nedjelja: U Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom između 11 i 16°C, na jugu zemlje do 19°C. Najviša dnevna temperatura zraka između 19 i 24°C.

Autor: Radiosarajevo.ba