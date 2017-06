Htjela sam strancima pomoći da se snađu u gradu, a umalo sam ostala bez ruke

Koliko puta u životu ste napravili nešto dobro, pa vam se obilo o glavu? Vjerojatno, jako puno. Nešto slično dogodilo se i Šibenčanki Snježani Grgas.

I ona je poželjela učiniti dobro djelo. Doduše, ništa nije pojela, ali ju je, ni krivu ni dužnu, za podlakticu snažno ugrizao pas! I to usred bijela dana, usred Šibenika, i da priča bude još bizarnija – ugrizao ju je pas koji je bio u automobilu, piše “Slobodna Dalmacija“.

Cijelu priču je podijelila šokirana Snježana:

– Stajala sam na pješačkom prijelazu u glavnoj šibenskoj Ulici Stjepana Radića. Stajala sam na strani od suda i htjela prijeći u dućan preko puta. Čekala sam da se upali zeleno, kada je kraj mene stao automobil stranih tablica, svijetle boje – počela je svoju priču Snježana i nastavila:

– Suvozačica je spustila prozor, da vam pravo kažem, ni lice joj nisam vidjela od velike karte koju je držala. Mislim da je to bio plan grada. Pokušala je komunicirati sa mnom na nekom, ne baš uobičajenom, stranom jeziku. Je li to bio mađarski, ili neki jezik baltičkih zemalja, stvarno ne znam. Uglavnom, pomislila sam kako me pita gdje je centar grada ili gdje se može parkirati. Ne znajući točno što hoće, na engleskom sam joj objasnila gdje je centar grada – kazuje Snježana Grgas.

I u tom trenutku počinju njezine muke:

– U trenutku kada sam lijevom rukom pokazivala prema centru grada, sa stražnjeg sjedala automobila je skočio pas i ugrizao me za podlakticu. Ugriz je bio snažan i odmah mi je potekla krv. Bila sam u šoku i mislila da ću se onesvijestiti. Najgore od svega je to što oni nisu niti izašli iz automobila da mi pomognu. Čim im se upalilo zeleno svjetlo na semaforu, produžili su dalje. Od svega sam samo uspjela na mote upitati je li pas cijepljen. Djevojka mi je rukama odgovorila da je sve u redu. Kasnije sam se i sama sjetila da pas ne bi mogao preko granice da nema uredne papire – priča Snježana Grgas.

Dodaje kako je izgubila dosta krvi i da je dva dana imala visoku temperaturu:

– Imala sam sreću što je brzo naišla jedna umirovljena šibenska liječnica koja mi je kazala da odem doma i isperem ranu sapunicom i poslije odem na Zavod za javno zdravstvo. Tamo sam napravila pregled gdje su mi ustanovljene ozljede ruke. Također, sve sam prijavila i policiji. Svjesna sam da se svakome može dogoditi da ga ugrize pas. Znam da je životinja reagirala instinktivno, čuvajući svoj prostor. Ali, suvozačica me je barem trebala upozoriti da je pas u automobilu. A o tome da nisu niti zaustavili auto da mi pomognu, o tome ne treba ni trošiti riječi – zaključila je Snježana Grgas.

