Htio maknuti granu koja mu je pala u dvorište, no onda je tek vidio što je to zapravo

Muškarac je pomislio kako mu je grana s drveta pala u dvorište, no kada se približio shvatio je da je riječ o nečemu potpuno drugačijem

Bliski susret s dijamantnim pitonom imao je jedan stanovnik australskog Queensland koji je veliku zmiju zamijenio za granu drveta, piše Vecernji.hr.

On je, naime, pomislio kako na travnjaku u njegovom dvorištu leži grana koja je pala s drveta, no prije nego što ju je uzeo kako bi je bacio, shvatio je da nije riječ o onome što je mislio. Na travnjaku je bila ogromna zmija što vlasnik dvorišta u 6 ujutro nije odmah primijetio. On i partnerica procijenili su kako je gmaz dugačak bio oko dva metra.

– Gospođa je htjela da legnem kraj nje pa da je tako izmjerimo – našalio se muškarac koji je fotografiju pitona objavio na Redditu.