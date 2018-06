Hrvatsku pogodilo nevrijeme, ali najgore se tek očekuje

Počelo je nevrijeme najavljeno za produženi vikend. Preko naših krajeva premješta hladna fronta.

Oblačni sustav trenutačno je zahvatio sjeverozapad Hrvatske, gdje obilno kiši, i grmi, osobito u Istri i na Kvarneru, gdje se razvila i jaka oluja. Poplavljene su i ulice nekih gradova.

I drugdje će se idućih sati intenzivirati oborina, i zapuhat će olujna bura. Na orkanske udare vjetra već u ovim trenucima upozorava Meteoalarm, i u crvenom je za podvelebitsko područje.

Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteoalarm za cijelu državu, a crveni podno Velebita.

U jutro se očekuje jače naoblačenje s grmljavinskim pljuskovima koje će zahvatit će najprije unutrašnjost, gorje i sjeverni Jadran.

Tokom prijepodneva lokalno su moguće i obilnije oborine, posebice na zapadu. Sredinom dana i poslijepodne grmljavinski se pljuskovi očekuju i u Dalmaciji, ali manje nego na sjeveru, piše Neverin.

Naglo će zapuhati umjeren i jak sjeverni i sjeverozapadni vjetar, na Jadranu umjerena i jaka, na sjevernom dijelu i olujna bura.

Prema kraju dana smirivanje vremena i razvedravanje. Osjetno će osvježiti uz dnevne temperature zraka od 10 do 15°C u unutrašnjosti, od 12 do 17°C na sjevernom Jadranu te do 27°C u Dalmaciji gdje osvježenje najkasnije stiže.

Prema prvim informacijama nevrijeme je najjače pogodilo Rovinj, piše Istramet.

Autor: N1