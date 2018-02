HRVATSKA POLICIJA RAZORUŽALA DODIKOVE LJUDE: Priželjkivao je da ga tretiraju kao državnika, a onda je uslijedio hladan tuš

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je u srijedu privatno i neslužbeno osvanuo u Hrvatskoj, doista je i bio u tome statusu, ali si je ipak priželjkivao nešto drugačiji tretman.

Proizlazi to iz odgovora Ministarstva unutrarnjih poslova na pitanje ovog lista kada je i kako Milorad Dodik prešao hrvatsku državnu granicu, je li s njim u Hrvatsku ušlo i njegovo osiguranje te kako je policija tretirala njihovo naoružanje.

Iz odgovora koji je dobio Jutarnji list proizlazi da se Dodika u Hrvatskoj ne smatra državnim dužnosnikom koji bi imao status štićene osobe, stoga njegovu osiguranju nije bio dopušten ulazak u Hrvatsku s naoružanjem niti je u Hrvatskoj dobio pratnju hrvatske policije.

– Ambasada BiH u Zagrebu obratila se 12. februara hrvatskom Ministarstvu unutrašnjih poslova i obavještavaju ih da Dodik planira 14. februara putovati u Hrvatsku, u Gornjokarlovačku eparhiju, kako bi se sastao s episkopom gornjokarlovačkim Gerasimom, s kojim će proslaviti krsnu slavu Sv. Trifuna. Naveli su da namjerava ući na graničnom prijelazu Stara Gradiška i zatražili da se o tome obavijesti MUP i zatraži da mu hrvatska policija dade pratnju dok je na teritoriju Hrvatske – prenio je Jutarnjem sugovornik iz MUP-a i dodao da je Ministarstvo vanjskih poslova sve to prenijelo MUP-u.

No, Dodiku je proslijeđen odgovor da njegova pratnja može ući u Hrvatsku isključivo kao civili, odnosno bez oružja, a da ga nakon prelaska granice hrvatska policija neće osiguravati jer nema status štićene osobe.

Podsjetimo, Dodik je u Hrvatsku stigao u srijedu, a posjeta je bila potpuno nenajavljen hrvatskoj javnosti, pa čak i političkim krugovima iz redova srpske nacionalne manjine.

Kako je rekao novinarima koji su s njime došli iz Banje Luke, u Karlovac je došao podržati Srpsku pravoslavnu crkvu i Eparhiju gornjokarlovačku u kojoj se slavi krsna slava Svetog Trifuna, a pozvao ga je episkop gornjokarlovački Gerasim.

U srijedu je tako nakon obilaska Sabornog hrama Svetog oca Nikolaja Mirlikijskog i liturgije, koju je služio episkop bihaćko-petrovački Sergije, posjetio domaćina Gerasima. On, je za razliku od hrvatskih vlasti, Dodika tretirao kao službenu osobu pa mu je poklonio ikonu Isusa Krista naglasivši da je ona namijenjena državnicima.

Iz Eparhije gornjokarlovačke u srijedu su poručili da je Dodikova posjeta bila privatna i neslužbena, zato nisu izvijestili javnost.

– S obzirom na to da je to bila privatna i neslužbena posjeta, mi nismo obavijestili nikoga od medija, nismo to smatrali potrebnim – izjavio je tada starješina hrama Sv. Nikolaja u Karlovcu Darko Dugonjić.

Autor: Jutarnji.hr