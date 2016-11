Horor u Tesliću: Brutalno pretukli srednjoškolca pa ga vukli autom po putu!

Bogdan Rakić (18) iz Teslića, učenik Srednje mješovite škole “Nikola Tesla”, bori se za život nakon što je 1. novembra ove godine brutalno pretučen u svom gradu!

Kako saznaje SrpskaCafe Rakića su napala najmanje dva muškarca koji su ga brutalno pretukli, a potom su mu ošišali dugu kosu i bradu, nakon čega su ga najvjerovatnije zavezali za automobil i vukli po asfaltu. U divljačkom napadu Bogdan je zadobio teške povrede glave zbog čega je prevezen u Univerzitetski klinički centar Republike Srpske gdje je danima bio u komi iz koje se tek probudio.

Bogdanova majka Roberta Glancer kaže za SrpskaCafe da je njen sin mučki napadnut.

“Brutalno su ga pretukli, a onda su mu isjekli dugu kosu, bradu, trepavice… Skinuli su ga golog i vukli ga po putu. Kada sam ga našla na kućnom pragu, na sebi nije imao ni donji veš ni majicu. Jedna strana tijela bila mu je zguljena, od glave do nogu, vjerovatno od toga kako su ga vukli po putu”, priča u šokantnoj ispovijesti Roberta Glancer.

Ona kaže da je napad prijavila policiji i plaši se da neko pokušava da zataška cijeli slučaj, jer se ni deset dana poslije napada o tome niko zvanično nije oglasio, niti je bilo ko uhapšen.

“Cijeli grad priča da se zna ko stoji iza napada, ali niko to zvanično neće da kaže ili potvrdi. I ja imam određene sumnje, ali ništa ne smijem da govorim dok u to ne budem sigurna. Nije mi jasno zašto policija ništa nije saopštila, a meni se dijete borilo za život. Izašao je iz kome, ali ništa ne zna i pitanje je da li će se živ izvući”, priča šokirana majka.

Roberta kaže da ne zna gdje se napad dogodio, a po gradu se priča da je njen sin odveden na Borju gdje je potom pretučen.

“Bogdan je to veče izašao iz kuće oko 19.30 časova i bio je s društvom do 22 časa, što su oni i posvjedočili u policiji. On im je rekao da ide kod djeda i rastali su se na trgu. Od trga do djedove kuće ima svega 50 metara, ali se tamo nije pojavio. Od tada ga niko nije vidio, a oko 3.30 je pozvonio na kućna vrata i kada sam otvorila on se, sav okrvavljen, samo srušio na mene”, kaže Roberta Glancer, navodeći da je doživjela veliki šok zbog čega tu noć nije kontaktirala Hitnu pomoć, već je tek ujutro sina odvela u Dom zdravlja u Tesliću.

U Centru javne bezbjednosti Doboj potvrđeno je da je ovaj slučaj prijavljen 2. novembra, a prijavili su ga ljekari Doma zdravlja u Tesliću.

“Taj događaj je prijavljen Policijskoj stanici u Tesliću i o svemu je obaviješteno Okružno javno tužilaštvo u Doboju. Po naredbi tužilaštva PS Teslić preduzima sve istražne mjere i radnje na utvrđivanju okolnosti prijavljenog događaja. U cilju istrage nikakve detalje ne možemo iznositi u javnost”, rekla je portparol CJB Doboj Ljerka Stanimirović.

Kako saznaje SrpskaCafe policija je do sada uzela izjave od Bogdanove majke, kao i od njegovih prijatelja s kojima je to veče bio u društvu. Detaljno je pregledan njegov tablet kako bi se utvrdilo s kim je kobne noći bio u kontaktu. Budući da je Bogdan bio u komi od njega nije uzeta izjava tako da još nije utvrđeno ni gdje se napad dogodio.

U Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske navode da je Bogdan Rakić primljen 1. novembra i prvo je hospitalizovan u Klinici za anesteziju i intezivno liječenje i sutradan je premješten u Službu za neorohirugiju.

“Pacijent je primljen sa dominantnim povredama glave, sa krvarenjem unutar mozga i nagnječenjem mozga. Urađen je kontrolni CT snimak koji ukazuje na poboljšanje zdravstvenog stanja. Pacijent je trenutno stabilno, ali su sve dalje prognoze još uvijek preuranjene”, rekla je načelnica Službe za neurohirurgiju dr Vesna Ivanišević.

