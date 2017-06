Horor u romskom naselju Grabovac: Bježe od najezde zmija, pacova i žohara

Skoro 70 članova velike romske zajednice, koji više od 30 godina žive uz gradsku deponiju “Grabovac” u Gračanici, iz koje kopaju otpad, prodaju ga i tako preživaljavaju, kao ozebo sunca čekaju usljenje u dvije novosagrađene stambene zgrade sa 12 stanova u mahali Javor. Ovdje je život za njih postao nepodnošljiv, piše Avaz.

S obzirom na to da je građevinska firma “Sagra” sve radove na gradnji stambenih zgrada, po sistemu “ključ u ruke” završila na vrijeme, do nove godine, kada je Romima iz općine Gračanica bilo obećano useljenje, a to se nije desilo zbog gradnje kanalizacione mreže, napaćeni Romi negoduju, ali se nemaju kome ni požaliti.

– Nama je urbanističko-građevinska inspekcija 26. aprila ove godine dostavila rješenja da u naredna dva mjeseca sami moramo porušiti naše kuće, jer nemaju odobrenje za gradnju. Gradili smo ih na državnm zemljištu, bez papira. Mi ih rušimo, hoćemo da ispoštujemo naredbu inspektora, nadajući se da ćemo se, kada istekne taj rok useliti se u 12 novih stanova u Javoru. Sada, spavamo pod vedrim nebom, u kombijima, pod kartonskim kutijama, a o useljenju niko i ne priča – kaze Ahmet Mehić.

U najgorem položaju je Sanela Osmanović, koja kao samohrana majka sa šestero djece živi u baraci od kutija uz samu deponiju.

– Ljudi, ja ovdje više ne smijem biti. Komšije dolaze i svakog dana ubiju po jednu-dvije zmije, navalile iz deponije pa ulaze u kuću. Sa zmijama su i veliki pacovi, a žohara je milion.

Mi odavde moramo ići, djeca nam se svakog dana razboljevaju – priča Sanela.

U Općini kažu da će useljenje Roma iz ovog naselja biti u skorije vrijeme, čim se završi granja kanalizacije za dvije velike stambene zgrade, namijenjene stanovnicima s Grabovca.

Autor: Avaz.ba