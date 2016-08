HOROR TOKOM KUPANJA: Ženu dok je plivala napao veliki som

Dva metra dug som napao je plivačicu u bavarskom jezeru i ugrizao je za bedro, piše lokalni dnevnik “Straubinger Tagblatt”.

Žena je uspjela doplivati do obale nakon susreta s neobično velikom ribom u blizini grada Koessnacha, ali ima tragove ugriza i ogrebotine na bedru, piše hr.sott.net.

Johannes Schnell iz bavarskog ribolovnog saveza kaže da tragovi ugriza upućuju na to da je som bio mužjak i dug oko dva metra. Vjerovatno je štitio svoje mrijestilište.

Dodao je da takvi incidenti nisu neobični u sezoni mriješćenja, ali je malo vjerovatno da bi čak i tako velika riba mogla ozbiljnije ugroziti čovjeka.

Prosječan som dug je od 1,2 do 1,6 metara. No mogu narasti i do 2,80 metara.