Horor scena koja će doživotno ostati urezana u pamćenje vatrogasaca: Ispod zgarišta pronašli sklupčano tijelo starice

Emina Đonko (88) izgorjela je preksinoć u požaru koji je zahvatio njenu trošnu kuću u mjestu Bivolje Brdo u mahali Bara kod Čapljine.

Komšije koje su primijetile dim, istračale su bose iz svojih kuća, ali je vatra već tada zahvatila kompletan objekt. Ubrzo su i vatrogasci stigli, ali ni oni nisu mogli spasiti nesretnu Eminu.

Nersetna starica u kući je živjela sama. Kobne noći je naložila vatru u šporetu, ali je žar dospio na kauč, koji se zapalio. Starica, koja je bila bolesna i iznemogla, pokušala se spasiti, ali je, vjerovatno ošamućena od dima, pogriješila vrata te se ugušila.

Čuo pucketanje

Nakon što su čapljinski vatrogasci ugasili požar, prizor koji su, zajedno sa policajcima zatekli, bio je zastrašujući. Ispod zgarišta su pronašli sklupčano ugljenisano tijelo nejake starice.

Komšija Alija Đonko prvi je primijetio dim nakon što ga je iz sna trznuo lavež pasa. Kako nam je ispričao, čuo je pucketanje, a kad je pogledao kroz prozor, dočekao ga je jeziv prizor. Eminina kuća već je bila u plamenu. Istrčao je u pidžami i bos, a kad je došao pred njenu kuću, vatra je već kuljala kroz ulazna vrata.

– Tada je i nešto eksplodiralo poput bombe. Najvjerovatnije je to bio frižider. U šoku sam otrčao do komšinice kod koje mi je bila supruga i one su odmah pozvale policiju i vatroagasce, a potom je žena po mahali budila rođake i komšije. Svi smo se ovdje okupili, ali džaba, ništa nismo mogli učiniti – ispričao nam je Alija.

Drvena građa

Mještanin Huso Đonko kazao nam je da se teško išta moglo učiniti i da su vatrogasci bili tu veoma brzo.

– Drvena građa, posteljina, tepisi, a kuća mala tako da je sve odmah planulo – govori nam Huso.

Danas će na lokalnom mezarju biti obavljena dženaza nesretnoj starici.

Vatra kuljala iz krova

Čapljinski vatrogasci stigli su do ovog mjesta 12 minuta nakon poziva za intervenciju. Mate Jurković, zapovjednik Vatrogasne jedinice Čapljina, kazao nam je da je vatrena stihija skoro u potpunosti progutala kuću.

– Vatra je doslovno šikljala iz krova i teško da se išta moglo učiniti osim lokalizirati požar i spriječiti njegovo širenje na susjedne kuće i objekte. Uspjeli smo ugasiti pola sata nakon ponoći – rekao nam je Jurković.

Tužna životna priča nane Emine

Emina je, kako su nam ispričale njene komšije, živjela sama. Dva puta dnevno obroke joj je donosila Alijina supruga.

– U posljednje vrijeme djelovala je kao da je posenilila, ali to se sve na momente događalo. Nekad je, što kažu, bila poput advokata, sve je znala, a nekad bi tako odlutala. Nedavno je vatru naložila u jednoj kanti pa u pećnici od šporeta. Mlada je ostala udovica, muž joj je umro 1957., a jedino dijete koje su imali tri godine kasnije. Jedna joj sestra živi u Danskoj, a druga u Opličićima – kaže nam Alija.

