Horor na autocesti: Zapeo je pa je preko njega prešao traktor

Slovenac (45), suvozač vučne službe, oporavlja se od teških ozljeda u zagrebačkoj Kliničkoj bolnici Dubrava nakon što je preko njega i kolege vozača prešao traktor dok su bili u kabini. Preživio je čudom jer je stroj zgnječio sve pred sobom.

Za upravljačem kamiona vučne službe slovenskih tablica bio je muškarac (57). Na teretnom prostoru imali su traktor težak oko devet tona. Na sebi je imao još gotovu tonu opreme te su ga zavezali s najmanje dvije gurtne za vezanje tereta.

Prema podacima iz očevida, vozili su iz Zagreba prema Karlovcu, a problemi za vozača i suvozača počeli su nedaleko od Jastrebarskog. Iz još nepoznatog razloga, na kamionu je pukla prednja lijeva guma.

To ih je zanijelo u lijevo te vozač nikako nije mogao iskontrolirati vozilo i teret. Kad je kamion došao do sredine ceste i zemlje, probušena guma i felga su se pod težinom tereta doslovno ukopale u zemlju. Zanio se na metalni odbojnik, a zatim i na betonsko postolje stupa javne rasvjete.

To naglo zaustavljanje svom je silinom poguralo traktor koji je poput projektila uništio užad kao da je od papira. Prešao je preko kabine u kojoj su bili nesretni Slovenci. Do preživjelog suvozača brzo su stigli karlovački vatrogasci i Hitna pomoć. S teškim ozljedama i krvarenjem uspjeli su ga prevesti do Zagreba. Vatrogasci su ostali kako bi izvukli tijelo iz smrskanog kamiona.

– Prizor je bio strašan. Od kamiona nije ostalo ništa. Traktor ih je pregazio i stao na sredini. Imamo sreće što nije nastavio dalje prema ostalim automobilima i autobusima – rekao nam je jedan od vozača automobila koji je odmah nakon nesreće prolazio autocestom A1.

Da su ostali vozači imali puno sreće govore i fotografije. Puno veću nesreću spriječio je odbojnik na kojeg se traktor nasadio.

– Prošao bi direktno na lijevi trak suprotnog smjera. Ondje malo tko vozi ispod 120 kilometara na sat i tu je moglo poginuti puno više ljudi. – rekao nam je drugi vozač. Iz HAC-a kažu kako im je trebalo četiri sata da saniraju mjesto nesreće. Po poginulog vozača došli su pogrebnici koji su tijelo prevezli na zagrebački Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku. Ondje će utvrditi uzrok smrti i sve ozljede.

