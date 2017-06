Horor kod Karlovca: Upao preko balkona u komšijin stan, prišao mu s leđa i prerezao mu vrat

Bez ikakvog povoda svima u ulici prijeti da će nas poklati, a u zadnje vrijeme se namjerio na djecu tvrdeći da ga izazivaju što nije tačno jer svi znaju da ga treba izbjegavati. Ne znam što se tačno dogodilo, nešto je vjerovatno dovikivao komšinicu Slavku preko puta koji ima troje djece nakon čega je skočio preko balkona, prišao mu s leđa i nožem mu prerezao vrat. Ovaj je ranjen uspio doći do svog stana i supruzi reći da mu da krpu jer ga je Zvonko ubo i nakon toga se onesvijestio, govore šokirane komšije koje su u ponedjeljak navečer oko 21.40 sati svjedočili pokušaju ubistva ispred stambene zgrade u Vojniću kod Karlovca.

Na mjesto događaja vrlo brzo je stigla Hitna pomoć i ranjenog Slavka J. (48) s teškim i po život opasnim ozljedama prevezla u karlovačku Opću bolnicu gdje su ga ljekari uspjeli stabilizirati i oporavlja se, piše 24.sata.hr.

Napadač Zvonko V. (64) je zbog pokušaja ubistva iste večeri uhapšen, a na mjestu događaja je izvršen uviđaj kojim je rukovodio zamjenik županijske državne tužiteljice u Karlovcu.

Tokom utorka je policija uz njegovo prisustvo izvršila pretres njegovog stana. Sve okolnosti događaja utvrđuju se daljom istragom.

Od stanovnika ulice doznajemo da je Zvonko osobenjak, samotnjak, kao i da se ni sa kim ne druži. Svima u ulici je prijetio da će ih poklati i pobiti, a navodno je i sastavljao popis koga će zaklati. Najteže je stanarima zgrade koji godinama trpe njegove ispade i prijetnje, a zbog čega je već i nebrojeno puta dolazila i policija.

Stanari se žale kako već godinama žive u strahu, a niko od nadležnih institucija im nije želio pomoći.

– Mene maltretira već devet godina, od prvog dana kada sam se uselila me psuje i vrijeđa. Prijetio mi da će me zaklati, svima prijeti bez obzira na nacionalnost, a u zadnje vrijeme se namjerio na djecu. Unuka mi je jednom zgrabio za vrat, a u bravu od stana mi je ulio ljepilo i jednom ugurao žicu zbog čega sam morala zvati vatrogasce. Ispred zgrade naslaže drva i nikome ne da pristup govoreći da je sve njegovo. Noge mi se odsijeku kad moram van iz stana da ne naiđem na njega. Ne smijem se pojaviti na balkonu jer mi odmah dovikuje i prijetiti “j… ti mater četničku, ubit ću te, dobit ćeš metak u čelo“. Svima sam se obraćala za pomoć policiji, načelniku Općine, socijalnoj službi, ali bezuspješno, niko nije reagirao sve do sada kada se dogodilo zlo. Za ovo najviše krivim Centar za socijalni rad i Regionalni ured za stambeno zbrinjavanje koji su tako bolesnog čovjeka smjestili među ljude i ništa nisu poduzeli da zaustave njegovo maltretiranje svih u ulici. Komšija Slavko je inače jako dobar čovjek, suprug i otac, djeci je uvijek govorio da zaobilaze njegov stan i sada je jadnik napadnut – rekla je komšinica Vukosava Rašić (66).

