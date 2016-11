Hit na internetu: Bosanac poludio jer nije mogao vidjeti kraj utakmice Grčka-BiH, a onda je uzeo sjekiru

Jedan Bosanac postao je pravi hit na društvenim mrežama nakon što je objavio video s porukom za bosansku televiziju.

Naime, Zijad Zijo Cerimović gledao je utakmicu između Grčke i BiH, koja je završila 1-1, kada mu je nestalo signala. BiH je dotad vodila 1:0, no u posljednjih 8 minuta (koje on nije mogao vidjeti) Grčka je izjednačila, zbog čega je on potpuno poludio.

“86. minuta, ja ne mogu vidjeti ni da gubim, a kamoli kako pobjeđujem. Zašto vas plaćam da ne vidim kad gubim, a pare vam dam?”, vrištao je Zijo u kameru i na kraju sjekirom razbio digitalni resiver.

“Nisam ljut što nismo pobijedili, već sam ljut što čekam mjesecima utakmicu, a vi mi se popi**** na sve to. E pa nema više, ne trebate mi”, poručio je digitalnom FAST TV-u.

Autor: Avaz.ba