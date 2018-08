Herojski čin Banjalučana: Spasili sugrađanina od sigurne smrti

Vrbas me povukao i odjednom sam se počeo utapati, jer su mi otkazale i noge i ruke. Da nije bilo Jovice Karaća, ne bih bio danas živ.

Započinje ovako priču Dalibor Perišić iz Banjaluke, koji se u ponedjeljak umalo utopio u rijeci Vrbas u naselju Karanovac, nadomak Banjaluke.

“Ja sam težak, imam više od 160 kilograma, i kako su me uspjeli izvući, stvarno ne znam, ali zahvalan sam sugrađanima Jovici Karaću i Vujadinu Savanoviću koji je pomogao da me Jovica izvuče. Biću im zahvalan do groba“, kaže Perišić.

Prema njegovim riječima, cijelu situaciju otežalo je i to što se prepao nakon što se počeo utapati, zbog čega mu je i pritisak bio preko 220.

“Jovica mi je prvi pritekao u pomoć i srcem i dušom i jako sam mu zahvalan“, ispričao je još vidno potreseni Perišić.

I Karać je kazao da spasavanje nije bilo lako, jer je Perišić poprilično krupan.

“Sve se desilo brzo. Bio sam u vodi kad sam čuo da neko zapomaže i traži pomoć. Perišić je od mene bio udaljen 20-30 metara. Krenuo sam prema njemu, a kada sam mu prišao, on je i mene potopio, jer je težak. Međutim, imao sam iskustva, jer sam i prije nekoliko godina spasavao jednog krupnijeg čovjeka“, kazao je Karać i naglasio da je čista sreća što je bio u blizini pa ga je na vrijeme primijetio.

On je za “Nezavisne” prepričao dramatične detalje spasavanja, koje je, kako je rekao, posebno i Perišić otežavao jer se preplašio. Jedva ga je, kaže, uspio izvući, iako mu je kolega Savanović pritekao u pomoć.

“Nisam se prepao, ali nije mi bilo svejedno dok sam ga spasavao. Spasavanje je bilo specifično, jer je vrlo krupan i nisam ga mogao uhvatiti sa leđa jer je širok. Govorio mi je samo da ga ne puštam, tri puta me je povukao pod vodu dok se borio i nagutao sam se vode, ali nisam ga puštao. Ali opet, da nije bilo Savanovića da mi malo pomogne, ne znam da li bih ga uspio spasiti“, priča Karać.

Kako kaže, kada su ga izvukli iz vode, Perišiću je bilo loše. Odmah su pozvali Hitnu pomoć.

U Službi hitne pomoći potvrdili su da su intervenisali u ovom slučaju.

“Dežurni doktor rekao je da mu je pacijent kazao da je osjetio nemoć kada su ga izvukli kupači koji su bili u blizini, nakon čega je došla Hitna pomoć. Pacijent je primio terapiju na licu mjesta u autu i nakon toga je upućen na internu kliniku“, rekli su u Službi hitne pomoći.

Slučaj spasavanja Banjalučanina jedan je u nizu herojskih podviga građana. Tako je na jezeru Đol kod Šipova, vatrogasac iz Jajca spasio život državljaninu Srbije.

Autor: Nezavisne novine