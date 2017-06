Heroj iz Londona: Malenu djevojčicu spasio iz zapaljenog nebodera (VIDEO)

Jedan od stanara Grenfell tornja, kojeg je zahvatio ogroman požar noćas, spasio je djevojčicu iz zapadnog dijela zgrade, piše Sky News.

Za Sky News je kazao kakve užasne stvari je proživio tokom evakuacije iz zgrade.

– Bio sam u krevetu i hvatao me je san. Onda sam osjetio miris plastike, obišao sam stan i provjerio sve. Činilo se kako je sve u redu. Ušao sam u kuhinju kako bih zapalio cigaretu, otvorio sam prozor i čuo jednu ženu kako govori da vatra postaje ‘sve veća i veća’. Spomenula je dim koji je posvuda. Otvorio sam vrata i tamo vidio susjede. Ljudi su vrištali o vatri, a vatrogasac mi je rekao da siđem stepenicama prema dolje jer evakuiraju zgradu – rekao je stanar pričajući o događanjima protekle noći – kazao je i nastavio:

“Uhvatio sam tu malu djevojčicu i svoju partnericu i izašli smo iz zgrade. Neko mi je dao ovu odjeću i to je to, sad sam tu. Bilo je to oko jedan sat ujutro. Ja sam na sedmom katu, a požar je izbio na četvrtom”, rekao je zasad neimenovani muškarac.

This man lives inside #GrenfellTower, which caught fire overnight. He rescued a little girl from the west London tower block pic.twitter.com/TPBUJTXDGz — Sky News (@SkyNews) June 14, 2017

Autor: Avaz.ba