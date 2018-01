Hasan Salihamidžić: Posao koji radim je posao iz snova

U studiju Eurosporta sinoć su istovremeno gostovali bivši i sadašnji sportski direktor Bayerna, Matthias Sammer i Hasan Salihamidžić. Sammer je između ostalog kazao da je Salihamidžić došao u nezgodno vrijeme u klub, što od strane onih koji su ga angažovali nije bilo fer.

Salihamidžić je konstatovao da su ga dočekale stvari koje nisu karakteristične za Bayern poput nezadovoljstva igrača, smjene trenera, ali i da je nakon dolaska Juppa Heynckesa danas sve mnogo bolje.

– Dosad usljed zauzetosti nisam imao vremena gledati zanimljive igrače i pratiti razoj mladih. Sad to mogu i u tome istinski uživam. Baš je zabavno. To je posao iz snova, Mahtias to zna, kazao je bivši bh. as.

Autor: Fokus.ba