Haris Silajdžić o reakciji Bakira Izetbegovića u Beogradu: To je dobro rekao

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je danas rekao, a presjedavajući Predsjedništva BiH Dragan Čović ponovio, da će se BiH po pitanju priznanja Kosova voditi stavom Srbije. Član Predsjedništva BiH Bakir Izetbegoviće je reagovao na ovu izjavu kazavši da to nije službeni stav Predsjedništva BiH.

To je dobro rekao. Politika vanjskih poslova se vode u Sarajevu poštujući integritet, suverenitet i to smo obavezni prema Daytonu. A u Daytonu je posebno naglašeno u prvom članu da se dvije susjedne zemlje obavezuju i nisu nikakvi garanti kako se to kaže, nego su se obavezale kao strane u mirovnom sporazumu, da ni na koji način ne utiču na integritet, suverenitet i međunarodni subjektivitet BiH na bilo koji način. Tako piše. To je obaveza kao što je obaveza iz Daytona usaglašena da se, što se tiče naoružavanja, poštuju neke odredbe iz Daytona”, zaključio je Silajdžić.

