Haos u “Pinkovim Zvezdama”, nezapamćeno vrijeđanje na sceni: To je njena bruka i sramota (VIDEO)

Žestoki sukob između Maje Nikolić i Zorice Brunclik u “Pinkovim Zvezdama” se nastavlja nesmanjenom žestinom, i Brunclik je, navodno, odlučila da tuži Nikolić, i to zbog vrijeđanja na nacionalnoj osnovi.

– Producentima je rekla da više ne može da trpi Majine uvrede, pogotovu one na nacionalnoj osnovi i da će zbog toga tužiti Maju. Bila je jako razočarana i neprestano je ponavljala da produkcija snosi veliki dio odgovornosti jer navodno ne preduzima ništa da spriječi Majino ponašanje – tvrdi izvor blizak Zorici Brunclik.

Sa druge strane, Maja, u svom stilu, kaže da se ne plaši tužbe.

– Slobodno neka me tuži, ja Zoricu nikada nisam vrijeđala po nacionalnoj osnovi, ona laže kao po običaju. Kao što laže da je završila fakultet u Nišu, to je demantovao dekan tog fakulteta. Tražila sam da takmičarka otpjeva pjesmu Bube Miranović “Vezala me magijom Ciganka ta”. To nije vrijeđanje po nacionalnoj osnovi i ona vrlo dobro zna zbog čega sam tražila da mi takmičarka otpjeva tu pjesmu. To je njena bruka i sramota, pa neka vam ona priča o tome – izjavila je Maja Nikolić.