Haos u Parizu: U pucnjavi ranjeni policajci, blokiran dio grada

Dva policajca su ranjena u pucnjavi koja se večeras desila na području Champs Elyseesa u Parizu.

Ovaj dio grada policija je blokirala, više sigurnosnih vozila je na terenu, dok se građanima i turistima savjetuje da izbjegavaju spomenuto područje, piše CNN.

Reuters prenosi kako je upucan i napadač na policajce, međutim još nema zvaničnih potvrda niti detaljnih informacija o tome šta se tačno desilo.

Više informacija uskoro…

MORE: At least two involved in shooting incident in Paris, @FRANCE24 reports; shooting shuts down Champs-Elysees https://t.co/Okz2bwUl4f pic.twitter.com/JhKjFoIom6

— CBS News (@CBSNews) 20. travnja 2017.