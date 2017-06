Hajrović odgovarao na “škakljiva” pitanja: Draža mi je Švicarska od BiH

Izet Hajrović, povremeni reprezentativac BiH, za zvaničnu stranicu Werdera odgovarao je na veoma škakljiva pitanja svom saigraču iz kluba Robertu Baueru.

Jedno od pitanja je bilo da izabere Švicarsku ili Bosnu i Hercegovinu, a on je izabrao Švicarsku, što je posebno začudilo “novinara”:

On ga je upitao, kako može to reći, a igra za BiH, te mu je Hajrović odgovorio da je to ”druga stvar”.

Jedno od pitanja je bilo i šta mu je draže Liga prvaka ili Svjetsko prvenstvo, a veznjak Werdera je odgovorio da je ipak Mundijal.

On je, između ostalog, birao i između Zvjezdana Misimovića i Miralema Pjanića, na šta je Izet odgovorio da mu se više sviđa veznjak Juventusa.

Autor: Avaz.ba