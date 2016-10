Hahn u novembru uvodi BiH u novu fazu odnosa sa EU

Europska komisija priprema upitnik za Bosnu i Hercegovinu, koji bi, najkasnije do kraja narednog mjeseca, komesar za euopsku politiku susjedstva i proširenje EU Johannes Hahn u Sarajevu trebao službeno predati čelnicima Predsjedništva i Vijeća ministara BiH, doznaje Dnevni avaz.

Ovaj čin značit će početak novog ugovornog odnosa između BiH i EU te novu fazu naše zemlje na njenom putu ka članstvu u Uniji.

Direktor Direkcije za europske integracije (DEI) BiH Edin Dilberović je za Avaz također potvrdio ovu informaciju, kazavši da je DEI već identificirao potencijalnih 2.500 pitanja za BiH te ih poslao bh. institucijama kako bi se mogle pripremiti za odgovore.

– U međuvremenu, u posljednjim godinama usvojene su nove direktive iz kojih će, također, proisteći određena pitanja. Također, bit će još dodatnih pitanja koja su specifična za svaku državu – kazao je Dilberović.

On je istaknuo kako se očekuje da će Europska komisija našoj državi dati rok do četiri do šest mjeseci da joj dostavi odgovore na sva pitanja.

Upitnik koji će BiH dobiti od Europske komisije podijeljen je na tri kategorije, koje se odnose na političke i ekonomske kriterije te tzv. acquis, europsku pravnu stečevinu.

Kada je riječ o političkim kriterijima, neka od pitanja odnose se na opis ustavnog i institucionalnog stanja u BiH, kako se provode odluke Ustavnog suda, koliko je političkih stranaka registrirano u našoj zemlji, kako je raspodijeljena državna imovina.

U okviru acquisa BiH će se suočiti s pitanjima vezanim uz slobodno kretanje robe i kapitala, javne nabavke, financijske usluge, prijevoz, oporezivanje, energiju, statistiku, socijalnu politiku, zapošljavanje, pravosuđe.

Autor: Vecernji.ba