Grujičić: Neće mi biti problem da prvo odem u Potočare

Kandidat srpskih stranaka za načelnika opštine Srebrenice Mladen Grujičić u razgovoru za Anadolu Agency (AA) rekao je kako smatra da će Centralna izborna komisija BiH odraditi sve po zakonu kada je u pitanju okončanje izbornog procesa u Srebrenici te da se ne plaši ponovnog brojanja glasova.

”I ja želim da se to i ustanovi i utvrdi po zakonu, da je na tim mjestima sve bilo regularno i da je samo stvar u tehničkoj mjeri”, rekao je Grujičić nakon odluke da će glasački materijal iz Srebrenice biti izuzet te da će ponovno brojanje na pet biračkih mjesta umjesto Opštinske izborne komsije Srebrenica, jer je došlo do podjele među članovima, nastaviti Centralna izborna komisija BiH.

Grujičić smatra da se u početku ”zaista digla neka prašina vezano za ove izbore”, što smatra nepotrebnim, ali dodaje da se stanje “normalizovalo”.

”Danas imamo jedan normalan dan, uobičajen. Ljudi rade sve svoje obaveze, rješavaju ih kao da se izbori nisu ni desili i to nam je i bio cilj, bar moj i moga tima koji radi sa mnom. Mi smo za to da ne dižemo tenzije, da ljudi shvate da su izbori nešto što je demokratski, na šta su i oni jednostavno uticali, da se živi i poslije izbora. Ne treba da se stvaraju neke tenzije koje će doprinijeti nekom, ne daj Bože, sukobu ili incidentu koji nekome ide na ruku. Mnogi su to i priželjkivali, ali ja vjerujem u ove građane Srebrenice, vjerujem u ljude koji žive ovdje, vjerujem da oni žele bolju budućnost i da do toga neće doći bez obzira na to šta neko želio”, rekao je Grujičić.

– Nepravilnosti tehničke prirode –

Što se tiče samog izbornog procesa, rekao je Grujičić, i ”tog navodnog inženjeringa, to su samo špekulacije, odnosno obmanjivanje javnosti”.

”Mi nismo imali ni jednu primjedbu u toku izbornog procesa ni od jednog posmatrača, ni Bošnjaka ni Srbina, tako da sve te sada nepravilnosti, koje su se navodno uočile, mogu biti samo tehničke prirode, odnosno da su pogriješili ljudi koji su vodili te zapisnike. Ja sam imao priliku da budem i predsjednik biračkih odbora i zaista je teško raditi u tim uslovima kada imate mnogo ljudi u jednoj prostoriji, mnogo podataka treba da se unese. Veliki teret je na tim predsjednicima biračkih odbora, pogotovo kada uzmete u obzir da na tim mjestima budu i stariji ljudi koji i ne poznaju tu tematiku. Jednostavno se mnogi ljudi prijave da bi zaradili tu neku dnevnicu i onda se dese te tehničke greške koje se mogu lako ispraviti klada se ponovno prebroje listići, naravno bez ikakvog inženjeringa”, rekao je Grujičić.

U svoju pobjedu za načelnika Srebrenice Grujičić je, kako je istakao, uvjeren. Smatra da se do kraja brojanja glasačkih listića, onih sa birališta u odsustvu i iz inostranstva, ništa neće desiti, odnosno da to neće uticati na promjenu poretka.

”Matematika je jasna. Sve ono što smo mi sabrali, ne samo ja, nego i drugi ljudi koji to prate konstatovali su da je nemoguće da se ta prednost anulira. Svaki drugi ishod će biti sumnjiv i bit će pod jednim budnim okom, odnosno žalićemo se, naravno, na sve što se desi drugo. To ne bi prihvatio, vjerovatno, niko u Srebrenici, jer ti ljudi ovdje znaju da je ogromna razlika i da se to ne može nadomjestiti i pored tih glasova koji dolaze sa strane. Jer, ako uzmete u obzir od tih 3.300 glasova koji dolaze sa strane u FBiH moji posmatrači su bili na svakom mjestu i evidentirali da je izašlo oko 1.100 od 1.700 birača koji su se prijavili da glasaju u odsustvu. I ako uzmemo u obzir da su svi ispravni listići koji dolaze iz inostranstva, to je 1.200 za Ćamila Durakovića, to je nekih 2.300 glasova koje on može da očekuje na svom kontu. Ostalo, kada saberete, vidjet ćete opet razliku”, smatra Grujičić.

On negira da je u noći nakon zatvaranja biračkih mjesta bio na čelu kolone koja je prolazila Srebrenicom, te da je pozvao na proslavu radikale iz Srbije.

– Lokalni sveštenik smirivao tenzije u izbornoj noći –

”Ne, to nije istina, to su gnusne laži, koje su iznesene. Ja sam to negdje pročitao da je to rekao Ćamil Duraković. Ja uopšte nisam učestvovao u koloni, kolone nije ni bilo. Ja sam spriječio kolonu. Jednostavno to se desilo spontano. Otišli smo poslije napornog dana i noći da popijemo piće, to je bilo sa prijetaljima u obližnji kafić. Spontano se desilo da je grupa građana, mojih prijatelja, došla da to proslave. Kada je već odmicalo vrijeme, došla je i ekipa sa strane u onako malo euforičnom stanju. Želili su da idu u kolonu, međutim ja sam to spriječio i otac Aleksandar, sveštenik srebrenički, i do te kolone nije ni došlo. Tako da to sve što se iznosi, da je neko išao na čelu kolone, to su laži i nove obmane naroda i javnosti koje stalno idu sa te strane. Nije bilo kolone, nije bilo organizacije”, navodi Grujičić.

Kaže da je sam otišao ranije nego što su se desili incidenti, ali da je opet tu glavnu ulogu odigrao sveštenik Srpske pravoslavne crkve “koji je stao pred te ljude koji su imali tu euforiju, i te druge grupe, Bošnjaka, koji su stali sa druge strane”.

”Smirio je te tenzije. Tu je bila i policija, situacija se iskontrolisala. I nakon toga ja sam želio da se obratim preko medija, odnosno lokalnog radija u Srebrenici, sa apelom da pozovem građane na mir i dostojanstvo, na međusobnu toleranciju, poštovanje, da sačekamo te rezultate u jednom mirnom duhu, u kulturnom ambijentu. Međutim taj moj apel nije dozvolila da se objavi direktrotica lokalnog radija Mediha Smajić, što ponovno pokazuzje da nekome odgovaraju tenzije i neki neredi ovdje u Srebrenici. Međutim, građani su svjesni, oni su ovdje već godinama pod pritiskom i oni su navikli na takve situacije i jednostavno ne reaguju na to”, rekao je Grujičić.

Ako bude načelnik Srebrenice, u šta je potpuno uvjeren, obećava da se 11. jula ništa neće promijeniti u odnosu na dosadašnje stanje, odnosno obilježavanje tog datuma.

– Bošnjaci i svi građani Srebrenice nemaju razloga za brigu –

”Moja poruka Bošnjacima, kao i svim građanima Srebrenice, je da nemaju razloga za brigu nikakvu. Učinit ću sve za njihov bolji život. Jer, 11. jul će se obilježavati kao što se obilježavao i do sada, neće imati nikakvu smetnju što se tiče toga. Opština i opštinska uprava će pomoći u svakom smislu da taj dan protekle veličanstveno i dostojanstveno u skladu sa događajem koji se desio, jer ja zaista poštujem svaku žrtvu, poštujem svakoga ko je izgubio nekoga, jer ja sam žrtva rata tako da saosjećam sa tim ljudima. Nemam uopšte mržnju prema Bošnjacima. Mrzim politiku koja se vodi na račun Srebrenice i koja manipuliše sa ovim ljudima i sa ovim žrtvama. Poručujem ja ću biti načelnik svih građana Srebrenice i učinit ću sve, a to će oni imati prilke da vide u prvom mandatu, da će oni bolje živjeti nego što su živjeli u ovih proteklih 17 godina”, stava je Grujičić.

Na pitanje kakav je njegov stav o tome da li se u Srebrenici desio genocid kako je to utvrđeno brojnim presudama Haškog tribunala, Grujičić kaže:

”Zločin se desio. Kvalifikacije ostavimo kada se završe svi sudski procesi. Zločin je nesporan, to niko neće da ospori i ja sam i rekao da uvažavam i poštujem svaku žrtvu koja se dole desila, a sve kvalifikacije koje proističu iz tog zločina ostvimo da vrijeme pokaže i meni neće biti problem da prihvatim bilo kakvu kvalifikaciju.”

Upitan da li će ako bude načelnik Srebrenice prvo posjetiti memorijalni centar Potočare, Grujičić je istakao: ”Ako će Srebrenica da krene naprijed sa tim iz razloga što ću ja da posjetim Potočare, neće mi uopšte biti problem.”

Autor: AA