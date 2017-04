Grujičić: Ne mogu prihvatiti da se u Srebrenici desio genocid

Načelnik Općine Srebrenica Mladen Grujičić kaže da ne može da prihvati da se u Srebrenici desio genocid, ni da se saglasi sa takvom kvalifikacijom.

Osim toga, kako kaže, umjesto pitanjima koja unose razdor među građanima želi da se bavi sadašnošću i živim ljudima, prenosi Tanjug.

“Poštujem svaku žrtvu, kao što poštujem svog oca koji je poginuo. Svaka žrtva ima svoju težinu, vrednost i treba je poštovati, ali ne mogu se složiti sa kvalifikacijom tog događaja”, rekao je Grujičić.

Prema njegovim riječima, u jednom momentu imate presudu za genocid, drugi put za jedan broj, u trećem momentu pojavljuju se spiskovi ljudi koji nemaju veze sa događajima 11. jula..

Grujičić kaže da je kada sam se bavio istraživanjem dolazio do mnogo dokaza gdje su ljudi živi, a sahranjeni su u Potočarima.

“Morao bi se revidirati spisak i promeniti spisak žrtava. Mi smo ukazivali na mnoge greške, ali brojka je ostajala uvek ista”, kaže on za regionalnu N1.

Na pitanje da li i dalje negira genocid u Srebrenici, Grujičić je rekao da ne može da negira nešto što se nije desilo.

Dodaje da je Haški tribunal u prvim presudama rekao da su poginule 8.372 osobe.

“A u presudi Karadžiću je bilo 3.000 i nešto, pa 5.000… Ne želim se baviti pitanjima koja će dovesti do razdora među građanima. Ja sam pokazao da nisam ono što su me predstavljali i tom temom neka se bave kvalifikovani ljudi i ko prima platu za to. A mi treba da se okrenemo trenutnoj situaciji, živim ljudima i njihovim životima”, rekao je on.

Grujičić kaže da su u Srebrenici vladale predrasude o njemu.

“Na svakom skupu govore da Srbin ne sme biti načelnik, uvek sam se pitao zašto. Stvorila se bojazan da će se nešto desiti, što je neko priželjkivao, a to se nije desilo. Neko je očekivao da će Bošnjaci otići, da će situacija biti krizna. Desilo se potpuno suprotno, a to je da me prihvate Bošnjaci, kao i Srbi, kao svog komšiju, dobronamernog suseda koji živi tu sa svojom porodicom i želi ambijent promeniti na bolje”, rekao je on.

Autor: Radioasrajevo.ba