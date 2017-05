Grcka drama u Cannesu

Umnozena “Teorema”

Zrtvovanje bogatog para u tumacenju Nicole Kidman i Collina Farrella, realizirano je sa znacajnom dozom crnog humora, postojanosti i transgresijom.Grcki reditelj poznat po ostvarenju “The Lobster”, potpisuje virtuozno djelo.”Teorema” Piera Paola Pasolinija iz 1968 godine ima sve vise potomaka u razlicitim, svjetskim kinematografijma. Tema o cudnom mladicu koji ulazi u imucnu sredinu i dobro je ostecuje posluzila je grckom cineasti Yorgosu Lanthimosu ispoljiti osobnu verziju cuvenog filma, jos poznatijeg talijanskog mestra sedme umjetnosti.

Bogati americki kardiolog kojeg interpretira nadareni Farrell, redovito susrece izvan klinickih obaveza, maloljetnika cije ga postojanje posebno zanima. Djecak je mozda skriveni ljubavnik ili zatajeni naslijednik?Ubrzo se razumijeva da je sin pacijenta, kojeg uvazeni kirurg nije uspio spasiti.

Pozvan u predivnu nastanbu u kojoj vlada Nicole Kidman, mladic se povezuje sa djecom bracnog para, postaje njihov neizbjezan prijatelj pa cijeloj obitelji priredjuje “kinesko zrtvovanje” kao da je sposoban razboljeti druge, snagom osobne misli!

Yorgos Lanthimos se uzdize na razinu nesvakidasnje virtuoznosti u sestom filmu sto obradjuje poseban sadrzaj-pada. Nacin zivota bogatih i njegovo funkcioniranje postaje objekt klinickog istrazivanja. Seksualni obredi supruznika pokazuju kako Kidman simulira opcu anesteziju.Hladnoca i ispraznost kao da upravljaju zivotima u kojima se nastanjuju krivnja i zlostavljanja. Uspostavljena je ravnoteza izmedju crnog humora te transgresije, kojima pristupa i drama. Likovi se upisuju u dekor kuce ali i klinike, na zacudjujuci nacin.

Kidman, “roboticka” supruga nanovo pronalazi svoj uzbudjujuci oreol, sto joj je donio naklonost svjetske publike.Glumica se vec uspela mitskim, kanskim stepanicama zbog predstavljanja ostvarenja “How to Talk to Girls of Parties” Johna Camerona Michella, u kojemu je glumila veoma punk Queen Boadiceu. Ucinice to i treci put prilikom projekcije novg filma Sofie Coppole pod nazivom “Zrtve”. Odusevila je novinare na koferenciji za tisak odjevena u oskudnu haljinu nalik kombinezonu, za vrijeme koje je dominirala izgledom ali i inteligencijom.

Steta je sto je Lanthinos scenarist prevazisao reditelja, posto film vrijednjuje ideologiju osobne pravde. Ostaje nada da je drama samo zadnji uspon stilskog pokusaja! To je i razlog izvjesnog gubljenja i neplaniranog spustanja, cjelokupnog rediteljskog djelovanja.

Grcko britanska koprodukcija “Izceznuce svetog jelena” ce se predstaviti starokontinentalnim gledateljima- prvog studenog.

Autor: Dzana Mujadzic