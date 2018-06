Golman Tunisa lažirao povredu da njegovi saigrači mogu iftariti tokom meča

olman reprezentacije Tunisa Mouez Hassen postao je pravi heroj brojnih muslimana širom svijeta, nakon što je simulirao povredu u dvije prijateljske utakmice kako bi omogućio svojim saigračima da iftare.

Naime, neobična situacija dogodila se na dvije prijateljske utakmice, protiv Portugala i Turske, kada je Hassen simulirao povredu u golu i time na nekoliko minuta obustavio meč, otkrili su korisnici Twittera.

U prijateljskoj utakmici protiv Portugala, golmanu Tunisa ljekarska pomoć ukazana je u 58. minuti, a njegovi saigrači ovaj prekid iskoristili su kako bi se vodom i sendvičima omrsili na terenu. Dogodilo se to pri rezultatu od 2:1 za europske prvake, a do kraja Tunižani su uspjeli izjednačiti na 2:2.

Identična situacija odvijala se i u 49. minuti subotnjeg okršaja Tunisa i Turske. Tada je Hassen ponovo zatražio pomoć ljekara, dok su se njegovi saigrači iftarili, a i ovaj meč je okončan remijem 2:2.

Fun fact:

Tunisian National team has played the last two friendlies while fasting. So, whenever the time comes to break Fast. The players have an agreement that the GK would go down so they can get a moment to drink some water and get something to eat 😂😂#Ramadan #tunisia pic.twitter.com/4Rgz380ukW

— Souhail Khmira (@SKhmira) June 2, 2018