Gluhonijema porodica s Ilidže živi od jedne invalidnine: Od petero Karamujića samo Ajla čuje, ali je i ona nijema

Kenajid i Melisa Karamujić naizgled su običan bračni par sa troje djece – Amirom, Almirom i Ajlom. Žive u sarajevskoj općini Ilidža. No, njihov život prolazi u potpunoj tišini, jer su svi, izuzev male Ajle, gluhonijemi. Ona čuje, ali je nijema.

Znakovni jezik

U ovoj porodici niko ne radi. Kenajid je bio autolimar, ali je posao napustio zbog bolesti kćerke. Supruga nikad nije radila. Preživljavaju od Kenajidove invalidnine i pomoći drugih. Uz pomoć tumača znakovnog jezika Tee Sidro opisao je težak život.

– Radio sam prije, to što sam gluhonijem, nije me sprečavalo. Ali, kćerka se razboljela, dobila je napad i morao sam to ostaviti kako bih je mogao voditi u bolnicu. Njoj su ljekari uklonili dio bubrega – objasnio nam je.

Živjeli su u staroj kući, od koje im je do centra Ilidže trebalo više od dva sata. Da bi djeca išla u školu, morali su ustajati u četiri ujutro. Ipak, zahvaljujući pomoći dobrih ljudi, omogućeno im je da stanuju na Ilidži.

Oporavlja se

Devetogodišnji Amir i godinu mlađi Almir trenutno pohađaju Centar za slušnu i govornu rehabilitaciju. Maštaju o tome da jednog dana postanu fudbaler i bokser. Kenajid im želi pomoći u tome, ali dok se ne završe kćerkine kontrole, nemoćan je.

– Sada se oporavlja, ali je svakodnevno vodim na preglede, a i strah me je da ne budem tu ako bi joj pozlilo. Posljednji pregled je u 12. mjesecu. Ako tada sve bude uredu, tražit ću neki posao, jer mogu i hoću da radim – odlučan je.

Primanja nedovoljna za preživljavanje

Niska invalidnina ovoj porodici nije dovoljna za preživljavanje. Svi oni koji im žele pomoći, mogu ih potražiti u naselju Pejton, u ulici 25. novembar, gdje će vas ugostiti kao najveće prijatelje, a osmijeh malene Ajle nikoga neće ostaviti ravnodušnim.

Broj žiroračuna u “Union banci” je 4860 270 0008 8245 i otvoren je na ime Melisa Karamujić.

Autor: Avaz