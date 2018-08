Francuski teniser potpuno poludio na terenu: Razbijao rekete, divljao, pa ga publika ispratila zvižducima

Francuski teniser Benoa Per (Benoit Paire) ispraćen je zvižducima s terena velikog turnira u Vašingtonu nakon što je u 1. kolu izgubio od Markosa Bagdatisa 6:3, 3:6, 6:2.

Nakon dva izjednačena seta, Francuz je potpuno nestao s terena u trećem setu, a kod vodstva Bagdatisa 4:2 izgubio je još jedan servis nakon što je pao prilikom jednog smasha te izgubio poen.

To je bilo previše za Francuza koji je sjedio na tlu i sav bijes iskalio na reketu opalivši ga o pod nekoliko puta. Dok je išao prema klupi ga je još jednom zakucao u teren, a reket je odletio do mreže.

Bagdatis mu je u prolazu “dao pet”, a Per je nastavio s tiradom kad je došao do svoje klupe koju je šutnuo. Onda je uzeo još jedan reket i raspalio ga o pod, a u tom trenutku je Bagdatis, koji jako dobro zna kakav je to osjećaj, došao do Pera i pokušao ga utješiti.

Bagdatis je na Australian Openu 2012. godine u pauzi između dva gema u meču protiv Vavtinke (Wawtinke) na klupi razbio četiri reketa.

A meltdown of epic proportions from Benoit Paire

