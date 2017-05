Filipinski predsjednik poručio svojim vojnicima: Slobodno silujte! Ako i silujete dvije-tri žene, neka bude na moju dušu!

Filipinski predsjednik Rodrigo Duterte poručio je svojim vojnicima da „rade svoj posao i da se ne brinu“.

– Ako i silujete dvije-tri žene, to će biti moja odgovornost, rekao je Duterte šokirajući javnost.

No, on je kasnije izjavio da se na taj način šalio i želio samo reći vojnicima da je odluka o uvođenju vanrednog stanja na otoku Mindanao njegova, te da će, za sve što se tamo desi, on snositi odgovornost.

Filipinski predsjednik je uveo vojnu vlast na južnom otoku Mindanao, gdje i dalje traju borbe s lokalnim pobunjenicima, prenosi „Guardian“. Vlast je napala pobunjenike koje optužuju da su povezani s terorističkim organizacijama.

Duterte je, nakon ove izjave, rekao da neće tolerirati zlostavljanja. Prema dostupnim informacijama, do sada je 21 osoba ubijena u napadima militanata koje vlasti povezuju sa ISIL-om.

– Ako vi ne uspijete, ja padam. Ja ću sebe strpati u zatvor. Ako silujete tri žene, ja ću to priznati, neka bude na moju dušu – rekao je predsjednik prema zvaničnom transkriptu.

Ovo nije prvi put da filipinski predsjednik neumjesno u šali pominje silovanje. On je, govoreći o neredima u zatvorima 1989. godine, kada je ubijena i silovana australijska redovnica, rekao da je „bila prelijepa“.

Autor: Fena