FHMZ: Prije podne pretežno sunčano, krajem dana kiša, pljuskovi i grmljavina

U našoj zemlji danas se očekuje pretežno sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom dana.

Poslije podne i u večernjim satima očekuje se kiša, pljuskovi i grmljavina.

Padavine lokalno mogu biti i obilnije.

Vjetar slab do umjeren, veći dio dana, u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Jutarnje temperature od 9 do 15, na jugu od 14 do 19, a dnevne od 22 do 28 °C.

U Sarajevu sunčano. Tokom poslijepodneva i u večernjim satima očekuju se naoblačenje praćeno pljuskovima i grmljavinom.

Jutarnja temperatura oko 11, a dnevna oko 23 °C.