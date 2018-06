FHMZ: I danas kiša i grmljavinsko nevrijeme, pročitajte prognozu do petka

Jutros je u našoj zemlji sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost.

Temperature zraka u 8 sati (°C): Bjelašnica 11; Ivan Sedlo, Sokolac 12; Bugojno 14; Jajce, Sarajevo 16; Livno, Srebrenica 17; Sanski Most, Široki Brijeg 18; Grude, Tuzla, Zvornik 19; Banja Luka, Bihać, Mostar, Stolac, Trebinje 20; Bijeljina, Doboj 21; Gradačac 22; Brčko 23.

Bioprognoza: Nakon svježije noći i mirnijeg sna, veći dio prijepodneva će također biti ugodnije uz umjerene temperature. U drugom dijelu dana moguć je pojačan osjet sparine, stoga je preporučljivo ne izlagati se pretjeranim aktivnostima, te posvetiti pažnju zaštiti od vrućine i UV zračenja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti. Moguće su meteoropatske reakcije poput promjene raspoloženja, prijevremenog umora, glavobolje i dekoncentracije.

Danas će u našoj zemlji preovladavati nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. U Bosni je moguće izraženije grmljavinsko nevrijeme praćeno obilnijim padavinama, jakim udarima vjetra, ponegdje i gradom. Vjetar slab do umjeren Hercegovini južni i jugoistočni, a u Bosni, uglavnom, sjeveroistočni. Dnevne temperature od 26 do 32 °C. U Sarajevu sunčano vrijeme uz postepen porast naoblake tokom dana. Kiša, pljuskovi i grmljavina očekuju se u drugom dijelu dana. Padavine na području Kantona lokalno mogu biti i intenzivnije. Dnevna temperatura oko 28 ° C.

Na snazi je i danas žuti meteoalarm zbog grmljavinskog nevremena.

Srijeda: Nestabilno vrijeme s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine lokalno mogu biti i obilnije, a postoje uvjeti i za pojavu grada. Jutarnja temperatura od 14 do 20, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 24 do 30 stepeni.

Četvrtak: Malo do umjereno oblačno vrijeme. Prije podne, uz nešto više oblaka na istoku i sjeveroistoku može pasti i malo kiše. Tokom dana, s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 26 do 32 stepena.

Petak: Sunčano vrijeme uz malu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magle ili niska oblačnost. Uz nešto više oblaka, u večernjim satima, ponegdje na sjeveru, sa kišom i pljuskovima. Jutarnja temperatura od 14 do 19, na jugu od 18 do 23, a najviša dnevna od 27 do 33 stepena, javlja Federalni hidrometeorološki zavod.