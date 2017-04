Festival Series Mania okupio cijeli Pariz

Besplatni Festival “Séries Mania” vec osmu godinu okuplja zitelje Grada svjetlosti i mnostvo posjetitelja, jer se sve serije prikazuju u originalnim verzijama sa francuskim prijevodom. Manifestaciju su otvorili “The Leftovers” medjunarodnom premijerom trece sezone kojoj su prisustvovali keator Damon Lindelof i glavni interpret Justin Theroux. Ovo visuelno cudo se organiziralo u pariskom hramu filma “Velikom Rex-u”

Ziri zvanicnog programa sacinjavaju Agnieska Holland, poljska rediteljica i aktualna presjednica Europske Akademije Filma, Eytan Fox, predstavnik izraelskog “Novog vala”, galska glumica Aure Atika, pod predsjednistvom Damona Lindelofa tvorca serija “Lost” i “The Leftoyers”. Pocasna uzvanica smotre je glumica i producentica Julianna Marguelis, sto je osvojila vrijedna priznanja poput Emmy Awarda, Golden Globes ili Screen Actors Guild. Ucestvovala je u kultnoj seriji “Hitna pomoc”, u ulozi medicinske setre Carol a upravo je tumacila ulogu Alicie Florrick u sedmoj i zadnjoj sezoni far serije CBS-a “The Good Wife”. Medju uzvanicima su pored Therouxa i Adam Price, kreator “Borgena” pa “Ride Upon The Storm”, ujedno producent serije “Bellow The Surface”. Potom scenarist Jimmy McGovern, Daniel Burman, reditelj i producent “Supermaxa” pa galska glumica Véronique Jannot.

Manifestacija “Séries Mania” je dobila i konkurente posto je galsko Ministarstvo kulture grada Lillea odlucilo organizirati veliki medjunarodni festival posvecen tv serijama cije ce se prvo izdanje upriliciti od 1 do 10 lipnja. Dogadjaj je prouzrocio protu napad grada Cannesa, koji je takodjer oglasio rodjenje smotre posvecene istom sadrzaju, sto ce zapoceti u travnju iduce godine sa prestiznim partnerima Reed Midem i Canal plus. Manifestaciju ce presjedati bivsa ministrica kulture Fleur Pellerin.

Pariski festival kojim upravljaju Laurence Hersberg i Frédéric Lavigne sto se odrzava u poznatom Forumu des Halles, otkriva 31 medjunarodnu premijeru izmedju 59 serija sto se predstavljaju od 12 do 23 travnja.

Program nazvan Medjunaodna panorama sadrzi 19 naziva medju kojima su “13 Commandements”,”Team Chocolate” iz Belgije, poljska serija “The Teach”, ili spanjolska “Se quein eres” pa njemacka “Tempel”. Zanimljiv je i meni programa “Neobljavljene nove sezone”, piloti novih serija Amazona, ili maraton komedija i serija “Web & Numerickih”, kao i kultnih serija ali i konferencije pa okrugli stolovi!

Nekoliko projekta starokontinentalnih zemalja slijedi 600 akreditiranih profesionalaca na Forumu koprodukcije, sto ce otkriti devet uradaka u okviru “Lab serija”, obradjenih od strane festivala u Parizu i Torino Film Lab, sa podrskom “Creative Europe Media”. Znacajan je i program “Coming Next from” sto otkriva medjunarodne kupce serija u post produkciji.

Autor: Dzana Mujadzic