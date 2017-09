Fatalnoj Ukrajinki slao novac, a gorku istinu saznao je tek na aerodromu

Britanac Colin Orr (40) preko jedne internetske stranice upoznao je 32-godišnju Olgu s kojom je mjesecima bio u vezi

Kada je Britanac Colin Orr (40) preko jedne internetske stranice za upoznavanje upoznao Ukrajinku Olgu Marchenko, mislio je da je to ljubav njegova života.

On i Ukrajinka izmijenili su više od 800 elektronskih poruka, hiljade poruka na WhatsAppu, brojne telefonske pozive i fotografije. Colin je tijekom njihove veze 32-godišnjoj Olgi slao i novac koji joj je bio potreban za uzdržavanje kćeri, s kojom je živjela u ukrajinskom gradu Lugansku. Nakon nekoliko mjeseci ‘online’ veze, Olga mu je priznala kako bi voljela živjeti u Edinburghu s njim. Colin je odmah pohitao na Western Union i poslao joj novac, no kada je došlo vrijeme da napokon uživo vidi odabranicu svoga srca, duboko se razočarao, piše Večernji.hr

Colin Orr Olga je s kćeri trebala sletjeti u zračnu luku u Edinburghu, a Colinu je opisala što obje imaju na sebi kako bi ih lakše prepoznao. No, kada je došao u zračnu luku da bi ih pokupio, njih dvije nisu izišle iz zrakoplova koji je stigao iz Ukrajine.

Colin je pomislio kako se Olgi nešto dogodilo pa je prijavio policiji njezin nestanak. No policija mu je otkrila kako osoba pod tim imenom stanuje izvan Velike Britanije te da nije nestala. Colin je tada shvatio da ga je fatalna Ukrajinka prevarila i to zbog 1600 funtikoje joj je on tijekom njihove veze poslao.

– Naravno da sam u početku znao pomisliti da je možda riječ o prevarantici. No, nakon svih poruka, poziva i svega što smo prošli zajedno, mislio sam da sam napokon pronašao nekoga za sebe – rekao je ovaj 40-godišnjak koji sigurno više neće tražiti djevojke preko interneta, a pogotovo ne iz druge države.

– Kada bih mogao razgovarati s njom, samo bih je volio pitati zašto baš ja. Od milijun drugih muškaraca, zašto je izabrala radničkog muškarca srednje klase kako bi od njega krala. Krvavo sam radio i zaradio herniju, zbog čega moram ići na operaciju, a sve zato što sam njoj i njezinoj kćeri htio pomoći – kaže Colin koji svojim primjerom želi upozoriti druge ljude da ne vjeruju svima koje upoznaju na internetu unatoč tome kako se oni predstavljaju.