Evo šta je presudilo u korist Prosinečkog pored Osima

Sjednica Izvršnog odbora Nogometnog saveza BiH je danas okončana izborom Roberta Prosinečkog na mjesto selektora nogometne reprezentacije BiH.

Potpredsjednik saveza Milorad Sofrenić je kazao da je Prosinečki izabran jednoglasno.

“Kako smo i očekivali, poslije obaveljnih razgovora sa kandidatima koje je obavila stručna komisija, 27 i 28. decembra. Danas smo na sjednici Izvršnog odbora konačno odabrali novog selektora reprezentacija jednoglasno Roberta Prosinečkog. Moram da iskažem zadovoljstvo da smo u jednoj tromjesečnoj analizi i pregovorima sa nizom kandidata gdje smo u dobroj mjeri rukovođeni mjerom i strukom i komisijom, donijeli odluku”.

Dodao je koji će ciljevi biti pred novim selektorom.

“Selektoru želim da ostvarti ciljeve koje je zacrtao Izvršni odbor, a to je prije svega plasman na Evropsko prvenstvo za dvije godine”.

“Biranje selektora nije lak posao i nije posao koji neće proizvoditi određene dileme. To će uvijek dovoditi do određenih podjela. Uvijek neko ima svoje mišljenje. Mi nijednog momenta nismo bili opterećni nikakvim odnosima osim sportskim i stručnim. Mislim da nije došlo ni do kakvog narušavanja odnosa u rukovodstvu reprezentacije. Sve je homogeno i kompaktno. Rukovodeći se stručnim mišljenjima i našim opredijeljenjima smo postavili uslove preko kojih ne možemo ići”, dodao je Sofrenić.

Na kraju je objašnjeno zašto se Savez odlučio za Prosinečkog, a ne Osima.

“Oba kandidata su iskazali korektnost u pregovorima i stručnost. Radilo se o dva kandidata gdje smo bili svjesni da ne možemo mnogo pogriješiti. Amar je imao neke prednosti što se tiče poznavanja domaćeg fudbala, Prosinečki neke druge reference s obzirom da je u četiri države dosegao zavidnu reprezentaciju. U svim selekcijama i klubovima je imao uspjehe. Amaru je to bio možda minus što nikada nije radio u reprezentaciji i nema internacionalnog iskustva”.

