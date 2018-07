Evo kako izgleda konačni plasman i kolika je zarada svih reprezentacija na Mundijalu

Jučerašnjom finalnom utakmicom na Luzhnikiju spuštena je zavjesa na Mundijal u Rusiji, a sada je vrijeme za svođenje računa.

Reprezentacija Francuske je novi prvak svijeta, titulu je osvojila jučerašnjom pobjedom u finalu nad Hrvatskom (4:2), pa sada kada je šampionat završen, prilika je da pogledamo i konačan plasman ukupno 32 reprezentacije koje su učestvovale na Mundijalu:

1. Francuska, 2. Hrvatska, 3. Belgija, 4. Engleska, 5. Urugvaj, 6. Brazil, 7. Švedska, 8. Rusija, 9. Kolumbija, 10. Španija, 11. Danska, 12. Meksiko, 13. Portugalija, 14. Švicarska, 15. Japan, 16. Argentina, 17, Senegal, 18. Iran, 19. Južna Koreja, 20. Peru, 21. Nigerija, 22. Njemačka, 23. Srbija, 24. Tunis, 25. Poljska, 26. Saudijska Arabija, 27. Maroko, 28. Island, 29. Kostarika, 30. Australija, 31. Egipat, 32. Panama.

U vezi s ovim plasmanom, veliki značaj ima i zarada koju je svaka od ovih selekcija ostvarila učešćem na Svjetskom prvenstvu.

Francuska je kao prvak svijeta zaradila 38 miliona dolara, Hrvatska kao drugoplasirana je inkasirala 28, trećeplasirana Belgija 24, a Engleska 22 miliona dolara na četvrtom mjestu.

Prema propozicijama, reprezentacije plasirane od petog do osmog mjesta zaradile su po po 16, od devetog do šesnaestog mesta po 12, a od sedamnaestog do 32. mjesta – po osam miliona dolara.

Autor: SCsport.ba