EP rukomet 2018: U finalu igraju Španija i Švedska

U finalu Europskog prvenstva za rukometaše koje se igra u Hrvatskoj igrat će Španjolska i Švedska, Španjolci su u polufinalu svladali aktualne svjetske prvake Francuze sa 27-23 (15-9), dok su Šveđani nakon produžetka nadigrali aktualne olimpijske pobjednike Dance sa 35-34 (28-28; 16-14).

Susret između Španjolske i Francuske je rezultatski bio poravnat do 18. minute kada je bilo 8-8. Do kraja prvog poluvremena Španjolska je napravila sjajnu seriju od 7-1, vrhunski je funkcionirala njezina obrana na čelu s vratarom Corrallesom, dok je veteran Šterbik dva puta ušao s klupe i oba puta obranio sedmerce francuskim izvođačima.

Španjolci su i u prvom dijelu drugog poluvremena izgledali fantastično, golovima Solea i Enterriosa te uz još jedan Šterbikov obranjeni sedmerac u 45. minuti stigli su do velikih 23-14. No, tada su praktički stali, a Francuzi su zaigrali na sve ili ništa, agresivno u obrani što je rezultiralo s nekoliko španjolskih izgubljenih lopti pa je Francuska za sedam minuta serijom 6-0 smanjila na 23-20 i pri tom rezultatu imala napad. Ipak, Corrales je zaustavio udarac Abaloa da bi Canellas nakon gotovo osam minuta bez španjolskog gola uspio povisiti na 24-20 na isteku 52. minute čime su otupili nalet Francuza.

Golom Mahea iz sedmerca Francuska je smanjila na 24-21 četiri minute prije kraja uz isključenje jednog španjolskog igrača. Iako je Dumoulin obranio dva udarca španjolskih igrača, lopta se uvijek odbijala u ruke Španjolcima te je Entrerrios golom za 25-21 dvije i pol minute prije isteka vremena riješio pitanje pobjednika.

Ferran Sole sa sedam i Raul Enterrios sa šest golova predvodili su Španjolsku, dok je Cedric Sorhaindo sa šest golova bio najefikasniji kod Francuske.

Španjolskoj će ovo biti četvrti nastup u finalu europskih prvenstava, ali još nikada nije bila pobjednik. Gubila je finala 1996., 1998. 2006. i 2016. godine.

Švedska je iznenađujuće uspjela nadvisiti Dansku, i to na način da niti u jednom trenutku susreta nije gubila. Najveća razlika između ove dvije momčadi bili su vratari. Kod Šveđana sjajan je bio Andreas palicka koji je sakupio čak 20 obrana, dok su Landin i Green Krejberg na danskim vratima ukupno zaustavili 11 šutova.

Prvo veće odvajanje Švedska je ostvarila povevši sa 8-5 u 11. minuti, a pred kraj prvoga dijela stigli su i do pet golova “viška” – 15-10 i 16-11. Ipak, Danci su do poluvremena smanjili na 16-14 i zaprijetili da će u nastavku preokrenuti rezultat protiv oslabljene Švedske. Švedska je stigla i drugom dijelu na pet razlike (20-15 u 39. minuti), ali Danska je na krilima Mikkela Hansena stigla do poravnanja na 25-25 pet minuta prije kraja uz igrača više. Ipak, Švedska je s dva gola Zachrissona i jednim Gottfridssona stigla do 28-25 dvije minute prije kraja. No, niti tada se Danska nije predala, u posljednjoj minuti je psotigla dva gola, a produžetak je izborila doslovno u posljednjoj sekundi preko Svana.

Takav završetak nije demoralizirao Šveđane koji su i u produžetku zadržali prednost koja je varirala od jednog do dva gola i na kraju su mogli proslaviti veliku pobjedu.

Matthias Zachrisson je s osam golova bio najefikasniji u švedskim redovima, po sedam golova su dodali Nicklas Ekberg i Jim Gottfridsson, dok su Mikkel Hansen sa 12 i Rasmus Lauge Schmidt sa 11 pogodaka bili najbolji kod Danske.

Švedska je dosada četiri puta bila europski prvak, 1994., 1998., 2000. i 2002. godine, ali baš od te 2002. nije stigla niti do polufinala. Jedan od ta četiri naslova, onaj 2000. osvojila je upravo u Zagrebu kada je u Domu sportova svladala Rusiju.

